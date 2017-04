No sé qué quiere decir ser cómplice: Ivanka

Cargando

Críticos de Ivanka Trump la han acusado de ser cómplice en las decisiones que ha tomado su padre.Ayer la ‘Primera Hija’ de Estados Unidos respondió a las críticas y dijo que no ha utilizado –ni utilizará– su influencia en la Casa Blanca para mantener controlado a su padre y moderar su agenda y sus acciones.“Si ser cómplice es querer ser una fuerza de bien y lograr un impacto positivo, entonces si soy una cómplice”, dijo en una entrevista que concedió a CBS News.“No sé si los que me critican y dicen eso de mí harían algo diferente a lo que estoy haciendo si se encontraran en esta situación única y sin precedentes en la que estoy en este momento”.“Mi padre sabe en qué no estoy de acuerdo con él”.“Yo diría que no se debe mezclar la falta de denuncia pública con el silencio”, agregó.“No sé qué quiere decir ser cómplice. Aunque espero que el tiempo demostrará que he hecho un buen trabajo, algo que es mucho más importante es que sé que la administración de mi padre será un éxito”.El diccionario Merriam-Webster ayudó a Ivanka Trump a definir la palabra cómplice, ya que dijo en una entrevista que no sabe lo que significa.“Cómplice” se convirtió en tendencia en redes sociales después que Ivanka Trump declarara en una entrevista que “no sé lo que significa esa palabra”, publicó Merriam-Webster en Twitter.El tuit incluyó una liga de la definición de la palabra, que quiere decir “ayudar a cometer un delito o hacer algo mal de alguna manera”.En el mes de marzo, se hizo viral una sátira del programa Saturday Night Live, en la que Scarlett Johansson interpretó a Ivanka Trump publicitando un perfume llamado “Cómplice”; posteriormente, Merriam-Webster proporcionó una explicación profunda de los orígenes de la palabra.Ayer el diccionario publicó el tuit en donde también incluyó el link. (Con información de The Washington Post y Time)