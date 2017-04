Cerrará Condado de Maricopa la 'ciudad de las carpas'

A través de una conferencia de prensa, el comisario del Condado de Maricopa, Paul Penzone, anunció el cierre de la famosa 'ciudad de las carpas', también conocida en inglés como 'Tent City', infomó Telemundo Arizona.Penzone dice que dicho centro de detención que aún opera al aire libre va en contra de su ideología y la filosofía del Condado. De igual manera, el comisario aseguró que tiene otras cinco cárceles con suficiente espacio para albergar a los reos que están prácticamente al aire libre.También se indicó que todo el personal que trabaja en dicho lugar no se verá afectado, pues serán transferidos a otros penales.Por su parte, Gran Wood, líder del comité que estudió las condiciones de 'Tent City' y también recomendó el cierre, dijo que el lugar generaba un problema económico.'Tent City' fue establecida por el excomisario Joe Arpaio en agosto de 1993 con el fin de crear un centro de detención de bajo costo.Cuenta con siete acres de terreno y tiene aproximadamente 1950 camas que están bajo tiendas de campaña al estilo militar.Sin embargo, el lugar comenzó a ganar fama, ya que el excomisario Arpaio celebraba con alarde cada aniversario.El mismo invitaba a famosos a recorrer la ciudad de las carpas y algunos quedaban fascinados tal y como la actriz Pamela Anderson, quien ayudó a cambiar el menú a uno de dieta vegetariana obligatoria para los reos.Pero no todo era glamour, estrellas y reflectores, pues detrás estaba la controversia.Internos y activistas criticaban las duras condiciones de la prisión al aire libre, especialmente cuando el termómetro marcaba los tres dígitos en la escala Fahrenheit.Pero el exjefe de seguridad del condado defendía el lugar diciendo que no era un hotel de cinco estrellas y alardeaba con que se ofrecía bebidas hidratantes; sin embargo, en una ocasión se dio a conocer que estaban caducas.Las toallas (de color cosa) y las cubetas de hielo también se usaban como alternativas para combatir el calor.

