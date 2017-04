Firman más de 500 mil para que Melania vaya a Washington o pague su seguridad

Nueva York– Más de medio millón de personas firmaron una petición para exigirle a la primera dama de Estados Unidos, Melania Trump, que se traslade a la Casa Blanca o pague el costo de vivir en Nueva York.La exmodelo, nacida en Eslovenia, continúa viviendo en su penthouse de Manhattan más de dos meses después de que su esposo Donald Trump fuera juramentado como presidente de Estados Unidos.La primera dama ha dicho que ella y su hijo Barron, de 11 años, se mudarán a Washington después de que termine el año escolar en el verano.La ciudad de Nueva York espera gastar entre 127 mil y 146 mil dólares al día en la policía y 4.5 millones de dólares anuales en el Departamento de Bomberos para proteger a la primera dama y su hijo mientras vivan en la Torre Trump, escribió en febrero el jefe de la policía de la ciudad, James O'Neill, en un carta a los miembros locales del Congreso.La protección de la familia presidencial entre la elección de Donald Trump, el 8 de noviembre de 2016, y su toma de posesión, el 20 de enero, costó a la policía 24 millones de dólares."El contribuyente estadounidense está pagando una cantidad exorbitante de dinero para proteger a la primera dama en la Torre Trump", apunta la petición creada en Change.Org."Como ayuda para aliviar la deuda nacional, este gasto no produce resultados positivos para la nación y debe ser eliminado", agregó.La petición, que se inició hace dos semanas con el objetivo de llegar a un millón de seguidores, ya ha sido firmada por más de 514 mil 200 personas. Será entregada a los senadores demócratas Bernie Sanders y Elizabeth Warren, ambos prominentes oponentes de Trump.El presidente no ha vuelto a Nueva York desde que se mudó a Washington, pero ha pasado varios fines de semana en su finca en Palm Beach, Florida, para la frustración de algunos residentes.Los signatarios de la petición han dejado agrios comentarios en el portal web sobre el estilo de vida de la familia presidencial."Que Melania no viva en la Casa Blanca no sólo es caro, sino un insulto para los estadounidenses", escribió el martes Gary Strauss de Madison, Wisconsin."Esto expone una de las muchas hipocresías de esta administración", agregó Roderick Grant de Huntington Station, Nueva York.

