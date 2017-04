Nepotismo es un 'factor de la vida': Eric Trump

Nueva York– Su cuñado Jared Kushner es un consejero de la Casa Blanca, al igual que su hermana Ivanka, y él mismo ayuda a manejar el negocio de la familia: para Eric Trump, el nepotismo es "un factor de la vida".El segundo hijo del presidente estadounidense Donald Trump hizo estas cándidas declaraciones en una entrevista con Forbes publicada el martes, mientras Kushner participaba en conversaciones en Irak, visitando a este aliado clave incluso antes que el secretario de Estado, Rex Tillerson."El nepotismo es como un factor de la vida", dijo Eric Trump, de 33 años, desde la Trump Tower en Nueva York, desde donde él y su hermano mayor, Donald Trump Jr., administran la compañía familiar, mientras su padre ocupa la Casa Blanca."Podremos estar aquí debido al nepotismo, pero no estamos todavía aquí por el nepotismo. Usted sabe, si no hiciéramos un buen trabajo, si no fuésemos competentes, créame, no estaríamos en este lugar", añadió.Forbes dijo que la entrevista fue realizada en febrero, antes de que la Casa Blanca anunciara la semana pasada que la hija del presidente Trump, Ivanka, de 35 años, es una empleada federal y consejera sin sueldo de su padre.Trump está bajo el fuego de opositores políticos y expertos en ética por concentrar poder en las manos de familiares y por negarse a apartarse totalmente de su conglomerado inmobiliario internacional, la Trump Organization.Kushner, de 36 años, es uno de los consejeros en los que Trump más confía tanto en política exterior como doméstica. En este momento está en Irak con el general Joseph Dunford, jefe del Estado Mayor Conjunto.Al igual que su suegro, no tiene experiencia previa en el gobierno y de sus negocios inmobiliarios y editoriales ha tenido un alza estratosférica hasta convertirse en uno de los protagonistas más poderosos de la vida política en Estados Unidos.Su posición está aún bajo más escrutinio desde que documentos revelaron que él y su esposa Ivanka mantienen inversiones por hasta 740 millones de dólares, lo cual aumenta los temores de posibles conflictos de interés.

