Logran bloque vs Gorsuch

Washington– Los demócratas en el Senado recabaron los votos suficientes el lunes para bloquear el ascenso a la Corte Suprema del postulado del presidente Donald Trump, pero lo más probable es que el triunfo sea efímero, pues los republicanos han jurado modificar las normas a fin de poder colocar a Neil Gorsuch en el tribunal.El senador por Delaware Chris Coons declaró, antes de la votación de la comisión sobre Gorsuch, que se sumaría a sus colegas demócratas para impedir la nominación. Pero se estima que el líder de la mayoría republicana en el Senado, Mitch McConnell, cambiará las normas del Senado para que Gorsuch pueda ser confirmado por mayoría simple en la cámara de 100 escaños, en vez de los 60 votos requeridos actualmente.El debate en la Comisión de Asuntos Judiciales del Senado dejó en relieve las profundas divisiones entre los dos partidos: los republicanos alabaron a Gorsuch como un magistrado totalmente independiente, mientras los demócratas sentenciaron que su testimonio estuvo “diluido por la ambigüedad’’ y por lo tanto el juez de Denver no es el mejor candidato para el puesto.Lo más probable es que la Comisión, dominada por los republicanos, vote según partidos a favor de la nominación y envíe el asunto al pleno del Senado.El presidente de la comisión Chuck Grassley, republicano, defendió intensamente a Gorsuch y dijo que es un juez independiente y justo. Agregó que los demócratas se esforzaron mucho por hallarle fallas pero “son fallas que no son de consideración’’.“Es un juez que opina como el promedio de la gente, que se ha ganado el respeto unánime de sus colegas en el tribunal y en el colegio de abogados’’, dijo Grassley. “Aplica la ley como es escrita por nosotros aquí en el Congreso, que es como manda el juramento de juez, sin favorecer a particulares. Y se niega a ceder su independencia’’.Pero Dianne Feinstein, la senadora demócrata de mayor rango en la comisión, denunció que las respuestas de Gorsuch durante su interpelación fueron muy ambiguas, y que por lo tanto no votará por él.“Las opiniones del juez Gorsuch fueron difíciles de discernir porque él se negó a responder preguntas, incluso preguntas básicas que fueron respondidas por nominados anteriores’’, declaró Feinstein.

