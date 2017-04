Tormentas dejan dos muertos en Louisiana y daños en Texas

Breaux Bridge, Louisiana– Un presunto tornado volteó el domingo una casa rodante desde sus cimientos en Louisiana, lo que provocó la muerte de una mujer y su hija de tres años, durante el paso de un poderoso sistema de tormentas por el sur de Estados Unidos que además dañó un puñado de casas y negocios en Texas.Partes de Arkansas y Mississippi también se hallaban bajo amenaza de tornados, tormentas eléctricas, granizadas e inundaciones hasta la noche del domingo, conforme el clima extremo se movía al este, de acuerdo con los meteorólogos. Se espera que las tormentas pasen el lunes sobre Alabama.Aparentemente, un tornado tocó tierra en la comunidad rural de Breaux Bridge, a unos 80 kilómetros (50 millas) al oeste de Baton Rouge, dijo a The Associated Press la portavoz de la jefatura de policía del municipio de St. Martin, la mayor Ginny Higgins, quien señaló que el meteoro tocó tierra poco después que la alerta fuera emitida.''Azotó segundos después'', recalcó Higgins. ''Arremetió contra una casa rodante, la volteó y destrozó uno de los costados. Dentro había una madre con su hija y ambas fallecieron''.En el lugar se declaró la muerte de Francine Gotch, de 38 años, y Neville Alexander, de tres, indicó Higgins. Testigos dijeron a la televisora KLFY-TV que al momento del incidente el padre no estaba en casa y al volver encontró los cuerpos entre los escombros.El Servicio Meteorológico Nacional advirtió que se trata de una ''situación particularmente peligrosa''.''La amenaza no termina hoy'', dijo John Hart, un meteorólogo de la agencia en Oklahoma. ''También existe un riego importante para mañana en Mississippi y en el sur de Alabama, y más allá conforme este sistema se siga moviendo''.Autoridades de bomberos en el poblado de Point Venture, Texas, apuntaron que varias personas vieron una nube en forma de embudo en la zona el domingo por la mañana. El Jefe de Bomberos del Distrito 1 de Servicios de Emergencia del condado Travis, Donnie Norman, afirmó que hubo varias estructuras dañadas en el lugar.

