Black Lives Matter vuelca atención a legislaturas estatales

Una nueva iniciativa lanzada por activistas de Black Lives Matter busca reenfocar los esfuerzos del movimiento hacia las legislaturas estatales, aprovechando el auge a nivel nacional para confrontar la agenda política del presidente Donald Trump sobre temas como inmigración y vigilancia.La plataforma en línea OurStates.org es la última señal de que los demócratas y grupos de tendencia izquierda están volcando su atención a los capitolios tras concluir que muchas de las políticas indeseadas están siendo aprobadas a nivel estatal, dado que el Congreso ha aprobado pocas leyes de envergadura en años recientes.Pese a la presencia nacional del movimiento, no se ha concentrado ''en resistir lo que las legislaturas están haciendo para esencialmente poner en práctica la misma agenda que la nacional'', dijo Sam Sinyangwe, ingeniero de información del proyecto. ''Si no nos involucramos a nivel estatal, muchos de los mismos derechos que estamos tratando de proteger serán restringidos a nivel local de todos modos''.La gente que vaya al sitio web puede escoger entre varias categorías por estado para aprender más sobre medidas propuestas. Tiene una guía para ayudar a la gente a influir en legisladores, exhortándoles a pedir reuniones en persona, presentar demandas específicas y seguir el desarrollo de las iniciativas. El sitio también sugiere realizar protestas en las oficinas de legisladores para presionarlos y llamar su atención.Black Lives Matter creció a raíz de protestas por la muerte a tiros de Michael Brown a manos de un policía blanco en Ferguson, Missouri, en el 2014. Los activistas DeRay Mckesson y Brittany Packnett, que se reunieron durante Ferguson y cofundaron Campaign Zero, campaña nacional para poner fin a la violencia policial, son los líderes del proyecto OurStates.org y han creado otros recursos en línea para activistas a fin de conectar a gente con maneras de promover el movimiento.Tras la muerte de Brown, han aparecido grupos de Black Lives Matter en ciudades de todo el país, haciendo activismo y desafiando a funcionarios a nivel local. Pero este último esfuerzo es una estrategia para los 50 estados.Los organizadores dicen que la gente que quiere activar más políticamente puede tener más influencia a nivel estatal, dado que distritos estatales son más pequeños que distritos del Congreso. También, legisladores estatales generalmente se postulan y no tienen contendientes y su trabajo no es de tiempo completo.

