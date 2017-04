Niega juez protección a Trump por ‘libertad de expresión’

Un juez federal rechazó el alegato de libertad de expresión de la defensa del presidente Donald Trump para protegerse en una demanda que lo acusa de incitar a la violencia contra los protestantes en un mitin de campaña, escribe Chicago Tribune.Los abogados de Trump buscaban anular la demanda de tres protestantes quienes dicen que el 1 de marzo del 2016, fueron maltratados por los simpatizantes de Trump durante un mitin en Louisville, Kentucky. Argumentaron que Trump no buscaba que sus simpatizantes usaran la fuerza.Dos mujeres y un hombre reportan que los miembros de una audiencia a las órdenes de Trump los empujaron y golpearon. La mayor parte de eso se captó en un video, donde se aprecia a Trump señalando a los protestantes y repitiendo “sáquenlos”.El juez David J. Hale de Louisville falló el viernes que la demanda contra Trump, su dirigencia de campaña y tres de sus simpatizantes puede seguir. Hale encontró suficientes hechos que respaldan los alegatos de que las lesiones de los protestantes fueron un “resultado directo e inmediato” de las acciones de Trump, y observó que la Suprema Corte ha dejado fuera las protecciones a la libertad de expresión que incite a la violencia.“Es creíble que la orden de Trump de ‘sáquenlos de aquí’ invocara el uso de la fuerza”, escribió el juez. “Fue una orden, una instrucción, un mandato”.Los quejosos Kashiya Nwanguma, Molly Shah y Henry Brousseau alegaron que varios miembros de la audiencia, los atacaron físicamente, incluyendo a Matthew Heimbach, Alvin Bamberger y un acusado no nombrado a quien aún no identifican.Bamberger luego se disculpó con la Asociación de Veteranos de la Guerra de Corea, cuyo uniforme llevaba puesto en la manifestación. Escribió que él “empujó físicamente a una mujer pasillo abajo hacia la salida” después de que “Trump continuara diciendo ‘sáquenlos, sáquenlos’”, de acuerdo con la demanda.Heimbach, por su parte, buscó que se descartara la mención en la demanda de su asociación con un grupo anglo nacionalista y de afirmaciones que hizo al respecto de que Trump podría ayudar a los objetivos del grupo. El juez se rehusó, diciendo que dicha información podría establecer un contexto importante al momento de determinar los daños y perjuicios.El magistrado también rechazó eliminar los alegatos de que Nwanguma, una afroamericana, fue víctima de insultos y murmullos raciales, étnicos y sexistas de parte de los asistentes al mitin. Este contexto puede apoyar los alegatos de los demandantes de negligencia y provocación por parte de Trump y su administración de campaña, explicó el juez.“Aunque las palabras mismas son repulsivas, son relevantes para mostrar la atmósfera en la cual los eventos reportados ocurrieron”, escribió Hale.Los abogados de Trump y su administración de campaña también argumentaron que no pueden ser responsabilizados porque ellos no tenían obligación hacia los quejosos, quienes asumieron el riesgo de lesiones cuando decidieron protestar en el mitin. El juez contestó que bajo la ley, toda persona tiene obligación hacia cualquier otra persona de ser cuidadosa para evitar lesiones previsibles.“En suma, la Corte encuentra que los demandantes han alegado adecuadamente que el daño que sufrieron era previsible y que los acusados del lado de Trump tenían el deber de impedirlos”, falló el juez, refiriendo el caso a un magistrado, el juez H. Bren Brennenstuhl, para hacerse cargo de la litigación preliminar, el descubrimiento y los esfuerzos de llegar a un acuerdo.

