Van grupos conservadores contra ajuste fronterizo

Ciudad de México– Un grupo conservador produjo coloridos diagramas de flujo donde advierte a los millennials que un impuesto "de ajuste fronterizo" propuesto por Paul D. Ryan, presidente de la Cámara de Representantes, elevaría los precios del "tequila José Cuervo con que se preparan su margarita en la hora feliz".Tres días después, un segundo grupo conservador inició una campaña de cabildeo donde señala que equivaldría a un impuesto de 1 mil 200 millones de dólares a adultos mayores y trabajadores de bajos ingresos.Al día siguiente, intervino otro grupo, que emitió un comunicado de prensa que destacaba la forma en que los latinos estarían "entre los más afectados" por el nuevo impuesto a las importaciones.Las tres organizaciones comparten un linaje común: son parte de la red política supervisada por Charles D. y David H. Koch, los empresarios conservadores multimillonarios.Y ahora, están entre una multitud de organizaciones conservadoras que organizan una vehemente campaña contra un nuevo impuesto a las importaciones propuesto por los republicanos en la Cámara de Representantes de Estados Unidos y ponen en peligro lo que se supone que es el plato fuerte del esfuerzo republicano para una reforma fiscal, según reportes del diario New York Times.Su oposición amenaza otra ruptura con el presidente de EU, Donald Trump, cuyos asesores consideran que la provisión es una forma crucial de concretar la reforma fiscal al tiempo que se protege a los fabricantes estadounidenses.La batalla no sólo podía poner en peligro la segunda iniciativa legislativa importante de Trump, sino que también redefiniría los límites de una política económica conservadora.De forma muy similar al fiasco para revocar la Ley de Atención Accesible (Affordable Care Act, por sus siglas en inglés), el impuesto a las importaciones divide a los conservadores, al sector empresarial y a algunos de los grupos con bolsillos más profundos que financian la política conservadora.En el proceso, deja al descubierto la división ideológica más amplia entre las políticas nacionalistas acogidas por Trump y el movimiento tradicional de gobierno poco intervencionista que su elección excluyó como prioridad de la creación de políticas republicanas.La disputa hace eco de las batallas de Trump con su partido el año pasado, cuando el Club for Growth, un grupo de conservadores adinerados que apoya a candidatos antiimpuestos en las elecciones primarias republicanas, financió una campaña publicitaria de varios millones de dólares en su contra.Tanto Club for Growth como la red de los Koch jugaron un papel crucial en hacer que una propuesta respaldada por Ryan y Trump para revocar la ley de Cuidado de la Salud Accesible fracasara.Ahora, algunos de esos mismos grupos organizan visitas a legisladores y pagan por una campaña publicitaria en línea que ataca la propuesta al impuesto fronterizo.La lista de grupos incluye a Americans for Prosperity, el grupo político emblemático de la red de los Koch; Libre Initiative, orientado a latinos; y Generation Opportunity, que se enfoca en adultos jóvenes.El debate también ha dividido a la Casa Blanca.El secretario del Tesoro Steven Mnuchin y Gary Cohn, principal asesor económico de Trump, ambos ex banqueros de Goldman Sachs, presuntamente ven al impuesto fronterizo con recelo. Pero Stephen K. Bannon, el principal estratega de Trump, lo apoya, al igual que Peter Navarro, un escéptico del comercio y principal asesor de comercio para la Casa Blanca.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.