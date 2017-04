Mientras Trump promueve el carbón, otros países recurren a la energía solar

Esta semana el presidente Trump ordenó a reguladores federales dar marcha atrás en las políticas de la era Obama dirigidas a contener las emisiones de gas generadoras del efecto invernadero, prometiendo “recuperar” la industria estadounidense del carbón. Pero el año pasado a nivel mundial bajó 62 por ciento la construcción de plantas de electricidad que funcionan a base de carbón, según sondeo del Club Sierra y de otros grupos activistas, informó The Washington Post.De acuerdo con el rotativo, actualmente en todo el mundo está creándose más capacidad generadora a partir de fuentes limpias que de carbón y gas natural combinados, según reporte presentado en diciembre por Bloomberg New Energy Finance, que monitorea las inversiones en energías renovables.En Chile, un inversionista que desee construir una presa hidroeléctrica o un planta que funcione con carbón podría encarar años de costosas batallas políticas y fuerte resistencia por parte de las comunidades cercanas. En cambio, una compañía solar puede instalar acres de paneles automatizados que siguen al sol en un aislado tramo de desierto y en menos de un año lograr que produzcan electricidad limpia sin ruido, sin preocuparse sobre los fluctuantes precios del combustible ni las sequías. La luz solar es gratuita y todas las mañanas se presenta a trabajar a tiempo.Por mucho tiempo dependiente de las importaciones energéticas, hoy en día los funcionarios chilenos avizoran que su país se transforme en un “Arabia Saudita solar”. A partir del 2014 la producción de energía solar en Chile se ha sextuplicado, mientras que el año pasado el país fue el mayor productor de energía limpia en América y el segundo en el mundo después de China, según la clasificación de Bloomberg.El diario informó que el cambio global hacia la energía solar representa una dramática disminución en el costo de los paneles fotovoltaicos que pueden emplearse a fin de crear gigantescos centros solares en el desierto o instalaciones hogareñas en los techos. China produce más del 66porciento de los paneles fotovoltaicos a nivel mundial, cuyo precio ha caído más de 80 por ciento desde el 2008.“Éste es el comienzo de una tendencia que sólo se acelerará”, dijo el ministro de Energía chileno Andrés Rebolledo. “Estamos hablando de una fuente infinita de energía”.Si la tendencia simboliza un hito en la historia de la fabricación humana de la electricidad, lo anterior no significa que todos los países hayan adoptado la energía verde.Con la orden ejecutiva girada esta semana por Trump se revierten restricciones para la industria del carbón y se eliminan numerosas otras medidas destinadas a limitar las emisiones de carbono, entre ellas los requisitos de que los funcionarios federales tomen en cuenta el cambio climático al tomar decisiones regulatorias.La producción de electricidad constituye la mayor fuente de emisiones de gas generadoras del efecto invernadero en Estados Unidos, mientras que más de las dos terceras partes se genera a través de fuentes de combustible fósiles, según los datos mas recientes de la Dirección de Protección Ambiental. El año pasado Estados Unidos y otros países miembros del Grupo de los 7 prometieron suspender gradualmente para el 2025 los subsidios para el petróleo, el gas y el carbón, escribió The Washington Post.Pero en Estados Unidos cumplir con dichas metas continúa siendo políticamente contencioso debido a la red actual de plantas eléctricas convencionales y a los empleos que dependen de las mismas.Países como Chile están siguiendo un camino distinto, sobre todo gracias a que ninguna otra fuente energética es capaz de competir con la asombrosa potencia solar del desierto de Atacama.

