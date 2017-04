Genera ‘boom’ inmobiliario venta legal de mariguana

Por todos los estados de la Unión Americana donde se legalizó la venta de la mariguana para fines médicos, recreativos o ambos, se está viendo un efecto palpable: los espacios de bienes raíces para comercio al menudeo y/o bodegas están subiendo de precio hasta un 50 por ciento.Incluso lugares que tenían varios locales vacíos ahora se enfrentan a una situación distinta, tener un solo cliente que les alquila todo el espacio y lo acondiciona para el cultivo de esta planta.Por supuesto, con la nueva demanda, los precios de estas bodegas se han disparado. Por encima de esto, los nuevos clientes gastan sumas enormes para acondicionar las bodegas de manera que estén en condiciones óptimas para el cultivo de su preciado producto.Se está dando el caso de empresas que alquilan el lugar y pagan la renta hasta por un año o más antes de poder usarlo para el cultivo. Los propietarios de las bodegas saben que tienen algo requerido para poder cultivar la planta, y eso vale mucho.Hasta Wall Street está haciendo negocio en este mercado. Hace unos meses, un fondo de inversión en bienes raíces enfocado en rentar bodegas a los productores comenzó a ofrecer sus acciones en el New York State Exchange.El aumento en los precios de las propiedades va detrás del auge de la venta legal de mariguana. El año pasado, las ventas alcanzaron los 6 mil 700 millones de dólares en Estados Unidos, y se espera que para el 2021 lleguen a 20 mmdd, de acuerdo con la firma Acrview Market Research.Sin embargo, existe la preocupación de que se esté formando una nueva burbuja: actualmente los productores del Norte están requiriendo las bodegas, pero hay varios factores a considerar: la venta interestatal de mariguana podría autorizarse y entonces los revendedores comenzarían a traerla de California, donde dado su clima, no requieren estar dentro de costosas bodegas con clima artificial.Además, los locatarios probablemente busquen lugares más económicos a donde mudarse. Y si el gobierno de Trump decide hacer valer las leyes federales, muchas empresas podrían verse obligadas a cerrar sus puertas.Por si fuera poco, en lugares como Denver, ya hay una sobreoferta que ha causado una baja en los precios de venta al menudeo. Esto necesariamente bajará la liquidez de las empresas, las cuales se verán obligadas a reducir costos.La bodega en la que una empresa invirtió 10 millones de dólares para adecuarla, sólo servirá por determinado tiempo, debido a factores como la extrema humedad.Sin embargo, por ahora los inversionistas están entrando de lleno. La oportunidad es muy grande para dejarla pasar.Uno de estos productores, Ermont, en un día frío vendió 10 mil dólares de productos a dos horas de haber abierto sus puertas.Otra empresa también está lucrando a través de la innovación. En un buen día, puede vender hasta 100 mil dólares en productos tan diversos como plantas de mariguana, cigarros de la misma planta y chocolates con infusión de cannabis.Eso alcanza para mantener las luces encendidas. (David Gelles/ New York Times. Traducción de Álvaro Guzmán)

