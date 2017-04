Ivanka y su marido reciben millonarios ingresos: Casa Blanca

La hija del presidente estadounidense, Ivanka Trump, y su marido, Jared Kushner, han conservado activos inmobiliarios valorados en cientos de millones de dólares mientras trabajaban para el gobierno, según documentos publicados el viernes por la Casa Blanca.Desde que Donald Trump ganó la carrera presidencial en Estados Unidos en noviembre, su vasto imperio financiero ha sido examinado con lupa por expertos en ética, que han advertido sobre la posibilidad de que surjan conflictos de intereses por la ausencia clara de una delimitación entre los negocios y la función política.Los documentos difundidos el viernes, muestran que la hija de Trump y su marido, que ejercen como consejeros del presidente, siguen recibiendo ingresos por activos valorados en un monto entre 240 y 740 millones de dólares.Esta semana, la hija del presidente estadounidense anunció que ella y su marido se convertirán en empleados federales no remunerados.La hija mayor del magnate inmobiliario disponía ya de una oficina en la Casa Blanca, a pesar de no estar empleada por el gobierno, una situación que generó críticas y cuestionamientos.Desde que Donald Trump asumió su cargo, el 20 de enero, Ivanka Trump, de 35 años, está muy presente en el ala Oeste de la Casa Blanca, el núcleo del poder estadounidense.Ha participado en numerosos encuentros con dirigentes extranjeros, entre ellos la canciller alemana, Angela Merkel.Una de los asuntos sensibles es la participación de Ivanka Trump en el Trump International Hotel, situado a unas pocas calles de la Casa Blanca.Varios críticos han señalado que grupos de presión o gobiernos extranjeros se instalen en el lujoso hotel Trump de Washington para obtener la gracia de la administración.Jared Kushner fue designado recientemente por su suegro para dirigir una oficina de la Casa Blanca encargada de utilizar las ideas que circulan en el mundo empresarial para reducir gastos del gobierno, según The Washington Post.Kushner, de 36 años, es uno de los principales asesores de Trump y tiene mucha influencia en los temas domésticos e internacionales.Abandonó muchos cargos de alto nivel en más de 200 entidades vinculadas al imperio inmobiliario de su familia, según los documentos de la presidencia, pero seguirá recibiendo beneficios de numerosos holdings familiares.Los documentos difundidos por la Casa Blanca describen asimismo los haberes de Gary Cohn, el expresidente del banco Goldman Sachs, quien dirige el Consejo Nacional de Economía (NEC), y de Steve Bannon, el asesor estratégico de Donald Trump.Cohn posee haberes por entre 253 y 611 millones de dólares, y un ingreso de 77 millones de dólares en 2016.Los haberes más importantes de Bannon son su firma privada de consultorías, valorada en entre 5 y 25 millones de dólares. Declaró haber recibido 191 mil dólares como consultor del sitio de informaciones pro-Trump Breitbart News que dirigía antes, y más de 125 mil dólares por haber trabajado en la firma de datos Cambridge Analytica, que trabajó para la campaña de Trump.La administración Trump está considerada una de las más ricas de la historia de Estados Unidos. La agencia Bloomberg calcula que las fortunas acumuladas por sus ministros y altos funcionarios ascienden a unos 12 mil millones de dólares.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.