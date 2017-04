Gobernador de Arkansas firma iniciativa para prohibir abortos por sexo del bebé

Little Rock— Este miércoles el gobernador de Arkansas Asa Hutchinson convirtió con su firma en ley una medida que impondría multas y cárcel a los médicos que realicen abortos únicamente en base a si la madre desea tener niño o niña.De acuerdo con la nueva ley impulsada por el representante republicano Charlie Collins, el doctor que lleve a cabo el aborto debe preguntar a la paciente si tiene conocimiento sobre el sexo del bebé. De conocerlo, el médico debe notificarle la ilegalidad de someterse a un aborto basándose tan sólo en ese dato.Posteriormente el médico deberá solicitar el expediente médico de la mujer relativo a todo el embarazo. De acuerdo con la propuesta, el aborto no puede efectuarse “hasta que se dedique tiempo y esfuerzo razonables a conseguir el historial médico de la mujer embarazada”.Los doctores que quebranten la prohibición podrían pasar hasta un año tras las rejas y pagar multa hasta por 2 mil 500 dólares, así como sanciones civiles. La mujer que se someta o intente someterse al aborto no enfrentaría cargos penales.Lourdes Rivera, vicepresidenta de programas federales en el Centro para los Derechos Reproductivos, señaló mediante comunicado que no debe investigarse de manera forzada a las pacientes en busca de las razones de sus decisiones privadas.“Cuando una mujer tomó la decisión de poner fin a un embarazo, necesita atención médica de alta calidad, no un interrogatorio”, opinó Rivera.El Instituto Guttmacher, un centro de investigaciones sobre los derechos a abortar, indicó que en otros estados se prohíbe el aborto por el propósito de elegir el sexo del bebé. Dichas entidades son Arizona, Kansas, Carolina del Norte, Dakota del Norte, Oklahoma, Pennsylvania y Dakota del Sur.De acuerdo con Elizabeth Nash, administradora de asuntos estatales en el Instituto Guttmacher, el cual apoya los derecho al aborto, el proyecto de ley de Arkansas va más allá que el del resto de los estados.“En ninguna otra entidad se pide que los prestadores de servicios hagan estas preguntas o revisen los expedientes médicos. Esta ley es una verdadera intromisión en la privacidad de la mujer”, dijo Nash.La directora ejecutiva de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles de Arkansas Rita Sklar dijo que la ley, misma que entrará en vigor en el 2018, es anticonstitucional y que la organización planea impugnarla legalmente.

