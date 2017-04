Trump apela nuevo fallo de juez que bloquea veto sobre viajes

Honolulu— Este jueves la administración del presidente Donald Trump apeló el fallo judicial más reciente contra su veto sobre viajes en el mismo tribunal que se negó a restablecer la versión original.Un día antes, en Hawai el juez federal de distrito Derrick Watson propinó su derrota más reciente al Gobierno ampliando por más tiempo aun la orden ejecutiva de Trump.La decisión de Watson se dio luego de que el Departamento de Justicia pidiera un fallo más limitado que sólo abarcara el veto sobre las visas nuevas para personas procedentes de seis países de mayoría musulmana. La dependencia exhortó al juez a permitir que siguiera adelante el estancado programa relativo a refugiados en Estados Unidos.El abogado gubernamental Chad Readler señaló que poner alto al flujo de refugiados no influía en modo alguno en Hawaii y que dicho estado no ha demostrado cómo lo perjudica el veto. Watson discrepó.El Gobierno considera que la orden ejecutiva encaja dentro de la autoridad presidencial para proteger la seguridad nacional y que terminará teniendo éxito, mientras que el procurador general de Hawai Douglas Chin comparó la medida revisada con un anuncio de neón con la leyenda “veto musulmán” que el Gobierno no ha apagado.Chin dijo a la AP que parte notable del fallo fue el hecho de que el tribunal tomó en cuenta entre 20 y 25 declaraciones que Trump hizo cuando era candidato y ya como presidente así como de sus representantes.“La corte no se arrinconará, cerrando las ventanas y pretendiendo que no ha visto lo que ha vistgo”, escribió Watson.El juez manifestó que su fallo permanecerá vigente hasta que él lo ordene y que no se suspenderá por la apelación.En documentos procesales, la administración dijo que la apelación se aplica asimismo al bloqueo provisional previo de Watson sobre el veto a los viajes.

