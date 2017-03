Precisa Casa Blanca postura ante TLC

Washington DC– La información contenida en el borrador de la notificación al Capitolio para arrancar las negociaciones del TLC entre México, EU y Canadá, no necesariamente refleja la postura actual estadounidense advirtió hoy la Casa Blanca."No es una evaluación precisa de dónde estamos en este momento", dijo el vocero Sean Spicer a pregunta directa sobre el borrador de la notificación que la Administración del presidente Donald Trump entregó a un grupo de congresistas en una reunión de consulta esta semana.Según The Wall Street Journal que evaluó ayer el borrador, es relativamente modesto en sus metas respecto a la drástica oposición que el Mandatario había presentado en su campaña; la Casa Blanca aseguró que no es un documento final."No hay nada en esos documentos que estamos confirmando, o más en ese reporte (del Wall Street Journal) que estemos confirmando. No es una Declaración de Política Administrativa", precisó Spicer.El borrador presenta ideas de las áreas donde Trump buscaría hacer cambios al TLC incluidos aranceles de emergencia en caso de bajas de precios repentinas, requisitos de contenido en compras gubernamentales y más controles en los temas laborales y ambientales.Según el vocero presidencial, la Administración Trump está enfocada en lograr que el Senado ratifique a Robert Lighthizer, el nominado a la Oficina del Representante Comercial de EU (USTR, por sus siglas en inglés), un nombramiento clave que está siendo detenido por los demócratas en la Cámara Alta."Pienso que nuestra meta es lograr que Robert Lighthizer sea nombrado como el próximo Embajador y Representante Comercial de EU. Y una vez cuando tengamos eso tendremos más actualizaciones sobre dónde estamos con respecto al TLC y el resto de nuestros acuerdos comerciales", añadió Spicer.Bajo la Ley de Autoridad de Política Comercial, la notificación oficial al Capitolio es un requisito obligado antes de que la Administración Trump inicie conversaciones con México y Canadá; una vez que la notificación sea entregada oficialmente, las pláticas deben iniciar en un mínimo de 90 días.

