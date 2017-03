Carolina del Norte busca derogar ‘ley de baños’

Miami– Los legisladores del estado estadounidense de Carolina del Norte buscan este jueves derogar la "ley de baños", una medida acusada de discriminatoria que impide a las personas transgénero usar los sanitarios de acuerdo al género con el que se identifican.Pero el acuerdo alcanzado a última hora del miércoles todavía tiene que ser aprobado por los legisladores del estado este jueves y tiene el decidido rechazo de grupos de defensa de los derechos humanos, que lo consideran insuficiente.La llamada "ley de baños" (o HB2) obliga a las personas trans a usar los sanitarios públicos que corresponden a su sexo de nacimiento y no a su identidad de género.Fue promulgada en marzo de 2016 con la intención de bloquear una ordenanza de la ciudad de Charlotte, que permitía a las personas trans usar los baños y vestuarios que prefirieran.Desde entonces se desató una polémica nacional que los legisladores buscan acabar este jueves, luego de que el estado ha perdido millones de dólares debido a los boicots de empresas, artistas y organizadores de eventos deportivos.El acuerdo tiene el apoyo de los legisladores republicanos y el gobernador demócrata Roy Cooper, quien dijo el miércoles por la noche: "No es un compromiso perfecto, pero permite retirar la HB2 y restaurar nuestra reputación".Pero los defensores de los derechos de las personas LGBT (lesbianas, gays, bisexuales y transgénero) acusan a los legisladores de apurar una ley tan discriminatoria como la anterior sólo para evitar perder otro campeonato deportivo.El martes, la Asociación Atlética Universitaria Nacional (NCAA) había publicado un comunicado en Twitter donde advierte que abandonará Carolina del Norte si la ley no se derogaba este jueves.El estado ya perdió el Juego de las Estrellas de la NBA que se iba a celebrar este año en Charlotte.Bruce Springsteen, Cindy Lauper y el Cirque du Soleil también cancelaron sus presentaciones previstas en Carolina del Norte el año pasado.El nuevo texto repele la HB2 y vuelve al "statu quo" previo a la ordenanza de Charlotte, pero impone una moratoria que impide a los municipios emitir ninguna otra ordenanza relativa al uso de baños y vestuarios hasta 2020. Por esta razón, la comunidad LGBT no la acepta.El trans Joaquín Carcaño, que tiene en curso una demanda federal contra el estado de Carolina del Norte por este tema, acusó a los legisladores de usar a la comunidad LGBT como una "moneda de cambio" para recuperar eventos deportivos."Nos negamos a llamar esta nueva propuesta una derogación. Lo que es realmente, es una farsa, una artimaña; es más que vergonzosa y peligrosa", dijo el activista en una conferencia de prensa frente al edificio de la Asamblea General en la capital, Raleigh, mientras los legisladores discutían adentro el nuevo texto.Sarah Gillooly, del capítulo local de ACLU, dijo en la misma conferencia de prensa que la asociación está dispuesta a aceptar un compromiso, pero "sin condiciones"."Cualquier otra cosa, en particular cualquier acuerdo que continúe discriminando a las personas trans, es un acuerdo terrible", declaró.La medida es rechazada también porque ahora las personas trans ya no están protegidas en Estados Unidos ni a nivel federal ni a nivel local, según dijo la organización Human Rights Campaign.La nueva administración de Donald Trump anuló en febrero las directivas federales que piden al sistema público educativo permitir a los alumnos utilizar los baños de los establecimientos y los vestuarios deportivos según el sexo con el que se identifican.Ya en diciembre los legisladores habían buscado sin éxito derogar la "ley de baños".

