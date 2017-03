Tiene listos Trump sus cambios al TLC

Washington— La Administración de Donald Trump presentó un borrador al Congreso con la propuesta de renegociación del TLC con México y Canadá.Según The Wall Street Journal, que tuvo acceso al documento, los cambios propuestos al tratado reflejan tanto las exigencias de legisladores que quieren modificaciones radicales en la política comercial como los que respaldan el enfoque tradicional de comercio libre.Uno de los cambios más importantes que el borrador propone es permitir a las naciones firmantes la imposición de tarifas arancelarias cuando el nivel de importación "dañe o amenace seriamente" a industrias locales.Jeffrey Schott, experto en comercio del Instituto Peterson de Economía Internacional, citado por WSJ, explicó que Bill Clinton buscó introducir estas tarifas hace 24 años al negociar acuerdos paralelos al TLC original, pero México no lo aceptó.La renegociación no buscaría mecanismos para resolver disputas de política monetaria, ni establecer metas para el déficit comercial bilateral, como exigen algunas de las posturas más duras contra el tratado.En la interpretación del WSJ, la Administración Trump está mandando al Congreso la señal de que busca cambios moderados al tratado.Según la legislación estadounidense, a partir de que la autoridad comercial presente el documento definitivo al Congreso anunciando la renegociación, deben pasar 90 días para el arranque formal de las mismas."El déficit comercial actual de Estados Unidos con Canadá y México demanda que esta Administración tome acción inmediata para revisar la relación", asienta el documento enviado a miembros del comité de finanzas del Senado estadounidense.El borrador, asegura el WSJ, no especifica medidas para reducir ese déficit."Las reglas de origen (el porcentaje de un producto que debe estar hecho en países del TLC) se pueden definir de forma que impulsen la producción y los trabajos en Estados Unidos", dice el borrador sin detallar cómo lograría ese objetivo o el porcentaje de contenido local que busca Estados Unidos.

