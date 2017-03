Incumplirá Donald promesa de empleos en minas de carbón

Este martes, el presidente Trump levantó la moratoria federal para extraer carbón, dejando libre el camino para que haya excavaciones para extraer combustible fósil en terrenos públicos del oeste del país que al parecer pocas empresas mineras desean hacer, publicó The Washington Post.Rodeado por dueños de minas de carbón, Trump firmó una orden ejecutiva para derogar una prohibición temporal contra las minas de carbón y una regla de protección ambiental impuesta por la administración Obama.La orden cumple la promesa de campaña que hizo el presidente para revivir a la tambaleante industria del carbón y recuperar miles de empleos que se perdieron en las minas que se encuentran en las zonas rurales de Estados Unidos.“Les hice esa promesa”, dijo Trump, “vamos poner a trabajar de nuevo a nuestros mineros”.Sin embargo, expertos de esa industria aseguran que los empleos en las minas seguirán perdiéndose, y no debido al bloqueo del acceso al carbón, sino porque los dueños de las plantas de electricidad están utilizando gas natural.Por lo menos seis plantas que dependían del carbón han cerrado o anunciado que lo harán desde la victoria de Trump en el mes de noviembre, incluyendo una planta importante en la Estación Generadora Navajo que se encuentra en Arizona, que es la más grande del oeste del país.Otras 40 tienen proyectado cerrar durante el mandato de cuatro años del presidente.A medida que las empresas de electricidad están cambiando de combustibles, “la cantidad de carbón en la mezcla nacional de la generación energética, tanto de los Combustibles como de la Generación de Electricidad, ha descendido en un 53 por ciento desde el 2006”, de acuerdo a un reporte del Departamento de Energía que fue dado a conocer en el mes de enero.Durante el mismo período, la generación de electricidad que emplea gas natural, aumentó en un 33 por ciento.El cambio se ha reflejado en los empleos, en la extracción de gas natural y otros recursos de energía limpia están aumentando y en el carbón están disminuyendo, señala el reporte.El documento citó un análisis que realizó el Buró de Estadísticas Laborales que muestra que las minas de carbón y los empleos de apoyo descendieron en casi un 40 por ciento entre marzo del 2009 y marzo del 2016.En este tambaleante ambiente financiero, las empresas de carbón están teniendo problemas.Dos de las más grandes, Contura y Arch Coal, lograron emerger de la bancarrota recientemente y otra gigante, Peabody Energy, entregó en días pasados un plan de reorganización para acogerse a la bancarrota, de acuerdo al Instituto de Energía Económica y Análisis Financiero, IEEFA por sus siglas en inglés.Debido a que Trump se comprometió a resucitar la industria del carbón y los empleos en las minas, de acuerdo a las declaraciones que hizo en la Agencia de Protección Ambiental, en donde prometió incrementar la producción del recurso que según los expertos es el que los está matando.Sin embargo, la IEEFA no está de acuerdo. “Las promesas para crear más empleos en las minas de carbón no podrán ser cumplidas --- de hecho, la industria continuará recortando empleos”, dijo el grupo en su Pronóstico 2017 sobre el Carbón en Estados Unidos.“Esas pérdidas estarán relacionadas en parte al modelo de negocios a largo plazo que tiene la industria del carbón para producir más con menos trabajadores”.La industria tiene un problema fundamental que no ha sido solucionado aun cuando fracasen los negocios, señaló IEEFA: “Hay demasiadas empresas que siguen extrayendo demasiado carbón para muy pocos clientes”.El carbón tiene otro problema que acosa a las empresas de electricidad: la salud.Estudios han mostrado que el riesgo de muerte por enfermedades del corazón, incluyendo ataques al corazón, es cinco veces más alto para las personas que han respirado las contaminantes emisiones de carbono durante 20 años que aquellas que han estado expuestas a otros tipos de polución del aire.El carbón encendido despide finas partículas que tienen una potente mezcla de toxinas, incluyendo benceno, mercurio, arsénico y selenio.La Organización Mundial de la Salud encontró que 7 millones de personas murieron en el 2012 por respirar aire contaminado, una de cada ocho del número total de muertes a nivel mundial.El estudio del 2014 señala que la polución del aire, incluyendo el carbón “es actualmente el riesgo más grande de salud ambiental del mundo” y que “reducir la contaminación del aire podría salvar millones de vidas”.Además de reforzar una moratoria en los permisos de extracción, la administración Obama trató de proteger los mantos acuíferos que están cerca de las minas forzando a las empresas que extraen carbón que “evitaran realizar prácticas mineras que contaminaran permanentemente los arroyos y destruyeran las fuentes de agua potable y pusieran en riesgo los bosques”.Esa regla también fue derogada a través de una reciente resolución congresista que firmó el presidente.La Asociación Nacional de Minería criticó ferozmente la regla cuando entró en vigor en el mes de diciembre, argumentando que la administración Obama no había incluido a Estados mineros como Wyoming, Montana y Nevada durante su desarrollo, dando lugar que lograran una victoria “los grupos ambientales extremos y que significó una pérdida para los estadounidenses comunes”, comentó Hal Quinn, presidente y director ejecutivo de la Asociación.Aplaudió la resolución que tomó el Congreso y la firma de Trump para eliminar una regla que colocó “obstáculos en el camino para las prácticas mineras responsables”.Paul Bledsoe, académico del Centro de Política Ambiental de la Universidad Americana y funcionario del Departamento del Interior durante la administración del presidente Bill Clinton, catalogó el intento de Trump en cuanto a la generación de empleos como algo “totalmente ilógico”.El descenso en el uso del carbón es muy considerable.“Ninguna empresa solicitará nuevos permisos para la extracción ya que existe un exceso no deseado de carbón en el mercado”, aseguró Bledsoe.“La falsa promesa de Trump de que puede revivir la industria del carbón está expuesta realmente al fracaso al igual que su orden ejecutiva, ya que las empresas de electricidad seguirán utilizando gas natural en lugar de carbón”.

