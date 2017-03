Bloqueó gestión de Obama reporte sobre Rusia: reporte

James Comey, director del FBI, trató de publicar un editorial el verano pasado acerca de los esfuerzos que hicieron los rusos para influenciar la elección presidencial del 2016, pero se lo prohibió la Casa Blanca bajo la administración de Barack Obama, según reportó hoy la revista Newsweek.En una reunión que se llevó a cabo en la Casa Blanca en el mes de junio o julio, Comey presentó un borrador del editorial a funcionarios de alto rango de la administración, incluyendo al exsecretario de Estado John Kerry y la exprocuradora Loretta Lynch.“Él traía un borrador o un boceto”, le comentó a Newsweek una fuente que tuvo conocimiento de la reunión. “Mostró una hoja de papel durante una reunión y dijo “quiero publicarla, ¿ustedes que piensan de esto?”Los funcionarios de la Casa Blanca de ese momento finalmente rechazaron la idea, decidiendo que cualquier esfuerzo por hacer pública la información sobre la interferencia rusa en la elección debería ser coordinada entre múltiples agencias federales, de acuerdo al reporte.“Un editorial no tiene la misma estatura, ya que proviene de una persona”, dijo la fuente.Una segunda fuente le dijo a Newsweek que el editorial pudo haber incluido parte de la misma información de un reporte de inteligencia que se hizo público el 6 de enero, en el que se afirma que el presidente ruso Vladimir Putin ordenó una amplia campaña para interferir e influenciar la elección de Estados Unidos a favor del presidente Trump.Es muy probable que Comey, comentó la fuente, hubiera publicado el documento en The New York Times.La noticia de la intromisión de Rusia se hizo pública hasta el 7 de octubre, cuando el Departamento de Seguridad Interna y la oficina del director de Inteligencia Nacional anunciaron que se creía que el Kremlin se entrometió en la elección.Desde entonces, la comunidad de inteligencia de Estados Unidos concluyó que Moscú si interfirió.La semana pasada, Comey reveló durante una audiencia que tuvo ante el Comité de Inteligencia de la Cámara, que el FBI está investigando la intromisión rusa en la elección, así como también los posibles vínculos que hubo entre la campaña de Trump y Rusia.El Comité, así como su contraparte en el Senado, también está investigando.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.