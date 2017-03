Se suspende investigación de panel congresista sobre Rusia

Las indagatorias que el Comité de Inteligencia del Congreso realiza sobre la presunta interferencia rusa en las elecciones del 2016, incluyendo vínculos potenciales entre el equipo de Trump y el Kremlin, en términos prácticos se encuentran suspendidas a raíz de que su director señaló que el panel no interrogaría más testigos hasta que dos jefes de inteligencia regresen al Capitolio para una sesión informativa privada aún sin programar, informó The Washington Post.La declaración efectuada el martes por el director del comité Devin Nunes en el sentido de que “hasta que se presente el director del FBI Comey, nos resulta difícil seguir adelante con los interrogatorios y los testimonios” constituye una orden indefinida de suspensión en la lista de los interrogatorios y testimonios de funcionarios, desde los sustitutos de alto nivel del equipo de campaña de Trump hasta funcionarios de inteligencia y policiacos de primera línea que prestaron servicio durante las elecciones y el periodo de transición, indicó el diario.De acuerdo con el rotativo, a finales de la semana pasada, Nunes canceló la audiencia abierta programada para el martes en la cual hubieran declarado el exdirector de inteligencia nacional James R. Clapper Jr., el exdirector de la CIA John Brennan y la exprocuradora general en funciones Sally Yates. La canceló, dijo Nunes, “a efecto de dejar tiempo disponible” para que Comey y el director de la Dirección Nacional de Seguridad Mike Rogers brinden al comité la “información adicional” surgida el lunes pasado durante audiencia abierta con los jefes de espionaje.Pero la junta a puerta cerrada nunca se programó.De acuerdo con varios demócratas integrantes del panel, la presente semana Nunes canceló asimismo dos juntas regulares del comité, sin dar la razón. Dichas reuniones, las cuales según los demócratas se llevan a cabo lunes y jueves, no se dedican únicamente a la investigación en torno a Rusia, sino que abarcan cualquier tema que quede en el ámbito del comité.“En términos prácticos lo que ha ocurrido es que la supervisión a cargo del comité, la supervisión de nuestro aparato nacional de inteligencia, se detuvo abruptamente debido a este asunto en particular”, dijo el demócrata por Connecticut Jim Himes, miembro del comité.Un vocero de Nunes señaló que las juntas regulares no se habían programado y que se reanudarán la semana próxima.El estancamiento en las indagatorias del comité sobre Rusia se dan cuando los demócratas están haciendo un llamado para que Nunes, quien formó parte del equipo de transición de Trump, abandone la investigación.

