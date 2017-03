Sin investigar, ataques de partidarios de Trump a reporteros

Los Ángeles— Un oficial de policía de Parques Estatales de California afirmó que la agencia no estaba investigando un ataque grabado en video a un reportero del OC Weekly y dos fotógrafos en el marco de un mitin de Make America Great Again, que se realizó el fin de semana pasado en Huntington Beach.La policía de Parques Estatales no recibió ningún reporte de arresto o investigación sobre el presunto ataque, ni tampoco revisó los videos del hecho en Bolsa Chica State Beach, expresó el capitán Kevin Pearsall, superintendente de seguridad pública del distrito de Orange Coast, de Parques Estatales de California.El Departamento de Policía de Huntington Beach afirmó este martes que no se involucró en la manifestación violenta ni tampoco hizo arrestos en el lugar. “Todo fue manejado por Parques Estatales”, aseguró Jennifer Marlatt, vocera del departamento de policía.Tres personas fueron detenidas en el evento por sospechas de uso ilegal de spray de pimienta, detalló Pearsall. Un cuarto individuo fue arrestado como sospechoso de agresión y ataque.Cerca de 2 mil personas asistieron el sábado al mediodía a la convocatoria, una de las muchas marchas similares que se realizaron a nivel nacional para mostrar apoyo a rescatistas, veteranos militares, al presidente Trump y al vicepresidente de la nación, Mike Pence.Pero el mitin terminó en violencia cuando surgieron enfrentamientos entre defensores y opositores del presidente. En medio de la caótica escena, Frank Tristan, un pasante de 21 años, del semanario OC Weekly, y los fotógrafos Julie Leopo y Brian Feinzimer, afirmaron haber sido atacados.Un video del enfrentamiento muestra a una partidaria de Trump empujando a Feinzimer, quien en ese momento tomaba fotografías mientras Leopo era atacada con una bandera estadounidense. “Tomé la bandera y la arrojé al suelo; allí fue cuando ella tomó mi brazo”, afirmó Feinzimer en una entrevista telefónica, este domingo. “La situación fue caótica; había mucha bronca y enojo en el aire”.Cuando Tristan intentó defender a Feinzimer, un hombre con gorra azul y camisa blanca se acercó y golpeó al primero en el rostro y la cabeza, varias veces. Las imágenes del video captaron ese momento.Allí fue cuando Jennifer Sterling, una de las organizadoras del encuentro, intentó intervenir, pero tanto ella como otras personas fueron rociados con spray de pimienta. El video la muestra caminando erráticamente y frotándose los ojos, antes de caer al suelo. “Fue una reacción rápida”, expresó Sterling. “Eran unos 12 individuos”.Leopo reportó su ataque a un oficial que se hallaba en el sitio, pero éste no escribió un reporte. El domingo, publicó una fotografía del hombre de la gorra azul en su página de Facebook, y pidió ayuda para identificarlo. Otros manifestantes aseguraron que también fueron atacados durante el evento.Conforme la versión de testigos, un grupo de partidarios de Trump abordaron a un hombre enmascarado que había empuñado el spray, y comenzaron a darle puñetazos y patadas. La multitud persiguió al sujeto, quien saltó sobre una valla y comenzó a correr por la Pacific Coast Highway (PCH), donde fue detenido por oficiales de la Patrulla de Carreteras de California.Cerca de dos docenas de manifestantes, algunos de ellos vestidos de negro y con máscaras en el rostro, afirmaron que se sintieron abrumados por los partidarios de Trump y que no representaban ninguna amenaza. Uno de ellos insistió en el que el grupo empleó spray de pimienta sólo después de ser atacado por sus rivales.La agitación duró unos 10 minutos aproximadamente, y los manifestantes continuaron con su evento, remarcó Pearsall, quien también expresó que el encuentro fue “mejor de lo esperado”, a excepción de “un momento de mal comportamiento por parte de algunos”.

