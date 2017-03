Puedo mover el brazo con solo pensarlo: paciente paralizado

Bill Kochevar no había podido comer por sí solo durante más de ocho años, tampoco podía rascarse la nariz. Un accidente en bicicleta que ocurrió en el 2006 lo dejó casi completamente paralizado desde los hombros hacia abajo, publicó hoy The Washington Post.Ahora, como lo detalla una investigación que fue publicada este martes en el Lancet, Kochevar recuperó el uso de su mano derecha con la ayuda de una tecnología experimental llamada Neuroprótesis.Básicamente, creó una nueva conexión entre el cerebro y las extremidades, reemplazando la que se rompió.Por primera vez en ocho años, este residente de Cleveland de 56 años, movió el brazo simplemente con pensarlo. Bebió una taza de café, masticó una galleta pretzel y comió puré de papa.“Fue increíble”, dijo Kochevar en un video que fue publicado por la Universidad Case Western Reserve. “Pensé en mover mi brazo y lo logré. Pude moverlo hacia dentro y hacia fuera, hacia arriba y abajo”.“Pudimos tomar las señales eléctricas que representan sus pensamientos y utilizarlas para controlar la estimulación de su brazo y mano”, comentó el autor del estudio, Abidemi Bolu Ajiboye, profesor adjunto de la universidad.Aunque Kochevar fue el primero en beneficiarse de esa tecnología, Bolu Ajiboye comentó que podría estar accesible al público en general en cinco o 10 años.Un día lluvioso del 2006, Kochevar realizó un paseo de 150 millas en bicicleta, pero se estrelló contra la parte trasera de un camión del correo que se había detenido para entregar un paquete.Quedó paralizado de los hombros hacia abajo. En el 2014, al darse cuenta de la investigación, tomó parte en ella voluntariamente.El problema inherente fue que las señales del cerebro de Kochevar no estaban llegando al resto del cuerpo debido a la lesión que tenía en la espina dorsal.El procedimiento para crear una nueva conexión entre el cerebro y su brazo se llevó a cabo en dos fases distintas.Primero, los investigadores le implantaron una serie de electrodos, utilizados para detectar y registrar las señales del cerebro, en la corteza motora de su cerebro, el área que es la responsable de controlar el brazo y la mano.Los científicos conectaron la serie a una interface de la computadora en donde aparecía un brazo virtual.Al responder a las señales neurológicas de Kochevar, el brazo virtual pudo moverse en la pantalla de la computadora, el cual era muy parecido a una extremidad real.Al principio, Kochevar intentó simplemente controlar el brazo en la pantalla con su mente, como si fuera el suyo.“Tenemos un algoritmo que transforma esas señales neurológicas en los movimientos que pretende hacer”, le comentó Robert Kirsch, profesor de Ingeniería Biomédica de Case Western, a NPR.“Pudo hacerlo en unos cuantos minutos”, comentó Kirsch a través de un comunicado. “El código seguía en su cerebro”.Después de cuatro meses de entrenamiento, pudo controlar el brazo en la pantalla.Los investigadores también le implantaron una red de 36 electrodos que estimularon los músculos de su brazo y mano derecha. Ellos enviaron impulsos eléctricos a los músculos, que provocan las contracciones y permiten que se muevan, algo similar a lo que hace un marcapasos, que logra que el corazón lata a un ritmo natural.Enseguida, los electrodos del cerebro de Kochevar fueron conectados a sus músculos a través del interface de la computadora. El interface decodificó las señales neurológicas de su cerebro y las convirtió en impulsos eléctricos que se requerían para mover su brazo.Al principio, los investigadores pudieron mover su extremidad y pedirle que imaginara lo que estaba haciendo, mientras el interface de la computadora registraba las resultantes señales neurológicas.Pronto, pudo mover el brazo con tan solo pensar en ello. Aún requiere el apoyo de un brazo móvil --- una especie de cabestrillo --- para sostener su atrofiado brazo contra la gravedad, aunque también controla eso con su cerebro.Inesperadamente, pudo comer por sí solo, levantar un popote hasta sus labios y rascarse la nariz --- acciones que no había podido realizar en ocho años.La tecnología aún no está perfeccionada. Existe un ligero retraso entre el deseo de que su brazo realice la acción y que ésta se lleve a cabo, aunque es minúsculo.“La computadora muestra la actividad cerebral 30 mil veces por segundo y el músculo reacciona en 20 milisegundos”, le comentó Abijoye al Time.“La literatura sugiere que cuando el retraso llega a los 300 milisegundos es realmente notable”.Kochevar tampoco puede sentir lo que está haciendo. Aunque puede realizar acciones con los ojos cerrados, no puede identificar lo que tiene en la mano tocándolo solamente.Aunque se encuentra complacido.“Eso no reemplazará a las personas que me cuidan”, dijo. “Pero a largo plazo, la gente podría, de manera limitada, hacer más cosas por sí mismos”.Y agregó, “Para alguien que ha estado lesionado durante ocho años y no podía moverse, el poder hacerlo un poquito es algo increíble para mí. Es mejor de lo que pensé que sería”.