Para pagar muro, Trump recorta apoyos sociales

Washington— El presidente Donald Trump propone recortes inmediatos de presupuesto por 18 billones de dólares a programas como la investigación médica, subsidios para infraestructura y economía, con el fin de que los contribuyentes estadounidenses, y no México, puedan cubrir el enganche del muro fronterizo.

Los documentos de la Casa Blanca fueron presentados al Congreso en medio de negociaciones en torno a una propuesta de ley de gastos generales que evitará un cierre parcial del Gobierno a finales del próximo mes. El paquete destinará 1.1 billones de dólares en proyectos de ley para gastos inconclusos y atenderá la petición de la administración de Trump para destinar 30 billones de dólares adicionales para cubrir gastos del Pentágono.La más reciente propuesta de Trump, revelada ayer, eliminará 1.2 billones de dólares en subsidios de investigación de los Institutos Nacionales de la Salud, un favorito de ambos partidos. El programa de subsidios para el desarrollo comunitario, también muy popular, será reducido a la mitad, sumando un recorte de 1.5 billones de dólares, y Trump le quitará 500 millones de dólares a un popular programa de subsidios para proyectos de transporte.Al igual que la propuesta presupuestal de Trump para el 2018, la cual fue criticada tanto por los demócratas como por los republicanos a principios de este mes, las propuestas tienen muy pocas posibilidades de ser puestas en vigor.Pero podrían crear una óptica política muy mala para la Casa Blanca de Trump, ya que la administración ya había solicitado con anterioridad tres billones de dólares para pagar por el controversial muro de Trump en la frontera entre Estados Unidos y México y por otros planes de control migratorio. Durante la campaña, Trump prometió en repetidas ocasiones que México pagaría por el muro, una aseveración que el país ya ha disputado.“La administración les está pidiendo a los contribuyentes estadounidenses que cubran el costo de un muro –innecesario, inefectivo, y absurdamente caro– que se suponía que México pagaría, y les está recortando el presupuesto a programas que son vitales para la clase media con el fin de cumplir con dicha promesa”, dijo el líder minoritario del Senado, Chuck Schumer, demócrata de Nueva York. “¿O construimos el muro o reparamos o construimos un puente o un túnel a una carretera en sus comunidades? ¿Qué opciones tenemos?”La lista de recortes fue enviada al Capitolio como una serie de opciones para que los auxiliares del personal del Partido Republicano y los legisladores elaboraran un proyecto de ley de gastos generales para el año presupuestal que actualmente está en curso y el cual termina el 30 de septiembre.Tales pláticas se están intensificando, pero los republicanos en el Senado están considerando evitar un enfrentamiento con los demócratas en torno a si apoyan las peticiones de Trump para financiar de inmediato la construcción de un muro a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México. Los demócratas en el Senado amenazan con utilizar tácticas obstructivas en contra de toda provisión que tenga el propósito de destinar dinero para el muro. Y muchos republicanos no se muestran muy entusiasmados sobre ello y dicen que la Casa Blanca no les ha dado demasiados detalles específicos en los que se puedan basar.“A mí me gustaría conocer los detalles. ¿Qué es este muro?”, preguntó el senador John McCain, republicano de Arizona.Cuando se le preguntó sobre incluir el financiamiento del muro fronterizo en el paquete de gastos para la frontera, el senador Roy Blunt, republicano de Missouri, un negociador clave, dijo que, “las propuestas no serán aprobadas en conjunto. Ese es mi punto de vista”.Blunt agregó que “hay un camino para conseguir los 60 votos” en el Senado, el total que se requiere para sobreponerse a las tácticas obstructivas de los demócratas. Blunt es un miembro del equipo de liderazgo del Partido Republicano en el Senado y un importante elemento en las cuentas de salud y servicios humanos.El Gobierno quedará deshabilitado, excepto por algunas funciones, a la media noche del 28 de abril sin que se tome una acción exitosa en torno al presupuesto. Los líderes del Partido Republicano están ansiosos de evitar un cierre del Gobierno que conlleve a una desestabilización política, especialmente en luz del vergonzoso fracaso de la semana pasada al no poder aprobar el proyecto de ley de Trump para derogar y reemplazar la ley del cuidado de la salud del presidente Barack Obama.Los negociadores han avanzado en los elementos principales de una docena de propuestas de ley de financiamiento que se deben hacer, pero han ignorado la lista de recortes de la Casa Blanca.Pero la Casa Blanca quiere el financiamiento para el muro fronterizo sin haberse involucrado de lleno en las negociaciones del Capitolio. Hay obstáculos que se avecinan en las discusiones, y la situación se encuentra especialmente frágil debido a las divisiones entre las filas del Partido Republicano y la incertidumbre en torno a quién jugará el papel principal en la Casa Blanca en las particularidades del trabajo presupuestal.De acuerdo con nuevos detalles enviados al Congreso, la administración quiere financiamiento inmediato para terminar una barrera ya existente en el Valle del Rio Grande, 500 millones de dólares para terminar el muro de un dique cerca de McAllen, Texas, y 350 millones de dólares para construcción a lo largo de dos segmentos cerca de San Diego.Otros recortes que se incluyen son: 434 millones de dólares para de un programa para incentivar oportunidades de servicio comunitario para adultos mayores, el cual será eliminado de inmediato, eliminar 372 millones de dólares del presupuesto restante para subsidios de calefacción para las personas de bajos recursos, y recortar 447 millones de dólares en subsidios para transporte público.El vocero de la oficina de presupuesto de la Casa Blanca, John Czwartacki, dijo que las propuestas no estaban siendo reveladas a los medios. Un auxiliar del Capitolio describió los recortes a la Associated Press, hablando bajo condición de anonimato debido a que el documento del presupuesto aún no se ha hecho público.