Denuncia Dick Cheney injerencia rusa en elecciones de EU

Nueva Delhi– El ex vicepresidente estadounidense Dick Cheney fustigó a Rusia ante acusaciones de que interfirió en las elecciones presidenciales de su país, calificando el hecho de un acto hostil.El presidente ruso Vladimir Putin intentó empeñadamente interferir en las elecciones del 2016 y en otros procesos democráticos estadounidenses, dijo Cheney el lunes en un discurso en Nueva Delhi.''En algunos lugares, eso sería considerado un acto de guerra'', dijo el ex vicepresidente.Cheney señaló que si bien la Guerra Fría hace rato concluyó, Putin se ha embarcado en una campaña por restablecer el poderío ruso tras el colapso de la Unión Soviética.''Putin tiene ambiciones de tratar de corregir lo que él considera un desastre. Tiene ambiciones para los países bálticos. Ansiaba Crimea y la invadió. Y ahora está tratando de socavar a la OTAN'', agregó el ex funcionario de la administración de George W. Bush.La ciberpiratería rusa ''es el tipo de conducta y de actividad que veremos a futuro'', señaló el ex vicepresidente aunque agregó que Rusia ''no debe subestimar la importancia que Estados Unidos le da a los intentos de interferir en nuestros procesos democráticos''.Las declaraciones de Cheney surgen en momentos en que las comisiones de asuntos de inteligencia tanto de la Cámara de Representantes como del Senado investigan la posibilidad de que la injerencia rusa ayudó a llevar a Donald Trump a la presidencia.Entre otras amenazas que tiene Estados Unidos, dijo Cheney, están China, Corea del Norte, Irán y el grupo terrorista Estado Islámico.Calificó a Corea del Norte como ''el país más peligroso del mundo, donde un jefe de gobierno impredecible'' está desarrollando armas nucleares.Cheney dijo que estas amenazas cunden cuando las fuerzas armadas estadounidenses se encuentran ''sumamente debilitadas'' por los recortes de presupuesto decididos por el gobierno de Barack Obama.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.