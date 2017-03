Solicitan mil millones para 99 kilómetros de barda fronteriza

Washington— El gobierno de Trump quiere que los primeros mil millones de dólares de fondos para el muro se destinen a 99 kilómetros (62 millas) –que incluyen cambiar parte de las vallas existentes a lo largo de la frontera sur, informó CNN.Los 999 millones que la Casa Blanca ha solicitado en su suplemento presupuestal para los rubros de defensa y seguridad fronteriza solamente abarcarían 77 kilómetros (48 millas) de muro nuevo, de acuerdo con los documentos justificantes del Departamento de Seguridad Interna que CNN obtuvo.En los documentos se describe con exactitud dónde tiene el Gobierno la esperanza de colocar su primer tramo del muro fronterizo, pues se describe la modesta solicitud de fondos para el 2017.De acuerdo con la cadena, con dicho monto se financiarían 22 kilómetros (14 millas) de muro nuevo en San Diego, 44 kilómetros (28 millas) de nuevas barreras de muro con diques y nueve kilómetros (seis millas) de nuevo muro fronterizo en la región del Valle del Río Bravo y 22 kilómetros de valla nueva en San Diego. Probablemente en la barda se incluya se incluya concreto, dijo a CNN una fuente familiarizada con los planes.La solicitud inicial de fondos para las primeras construcciones es modesta. El Gobierno pidió mil millones de dólares en el presupuesto adicional para el 2017, así como 2 mil 600 millones más para infraestructura y tecnología fronterizas en el 2018.Se estima que el muro completo a lo largo de la frontera sur costaría entre 12 mil millones y más de 20 mil millones de dólares.En los documentos donde se solicitan los fondos se aclara asimismo que el gobierno de Trump desea dar celeridad a la seguridad fronteriza en otros puntos, etiquetando millones para mejorar los centros de detención y el apoyo legal destinado a construir el muro.En los documentos se asegura también que las órdenes ejecutivas sobre detenciones inmigratorias firmadas por Trump ya están teniendo efecto, señalando que los arrestos han aumentado 50 por ciento, los cargos se han elevado 40 por ciento y las solicitudes de mantener resguardados a personas deportables que se encuentren arrestadas han crecido hasta 80 por ciento. Cuando se le preguntó, Inmigración y Aduanas no supo decir con qué datos estaba haciendo el Gobierno la comparación.De acuerdo con el sitio de internet en el cual se describe el proyecto, el gobierno federal está solicitando cotizaciones para dos tipos de construcción –“uno basado en diseños de concreto y uno basado en otros diseños”.W. Ralph Basham, excomisionado de Aduanas y Protección Fronteriza durante el gobierno de Bush, consideró que en vez de pagar un muro fronterizo de concreto el Gobierno debe financiar aumentos estratégicos de tecnología para vigilar y la construcción de vallas adicionales en base a las recomendaciones hechas por el Departamento de Seguridad Inerna.“En este país mucha gente cree que el muro es buena idea”, dijo Basham, “pero cuando se analiza esto tal vez no sea la mejor manera de gastar el dinero de los contribuyentes”.En febrero el secretario de Seguridad Interna John Kelly atestiguó ante el Congreso que varios agentes de la Patrulla Fronteriza le hicieron saber sus inquietudes en torno a un sólido muro de concreto a comparación de una valla que permita ver al otro lado.Durante esa misma audiencia ante el Comité de Seguridad Interna del Congreso también expertos señalaron que una valla fronteriza podría tener ventajas sobre un muro de concreto debido a que a los agentes se les facilitaría mas ver al otro lado de la frontera.Kelly manifestó que construir el muro tardaría tiempo.“No vamos a poder construir un muro al mismo tiempo en todas partes”, señaló.Pero no fue claro en torno a las fechas ni los estimados sobre el costo.“Me gustaría ver que en dos años ya fuéramos muy avanzados”, dijo Kelly refiriéndose al muro. “Esto va a tomar tiempo, pero hay lugares donde creo que podemos abordar este problema de inmediato”.

