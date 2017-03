Abre EU oficina para ideas empresariales en el gobierno

Washington— El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunciará el lunes la creación de una nueva oficina en la Casa Blanca, gestionada por su yerno, para renovar las funciones del gobierno utilizando ideas del sector empresarial. La oficina de innovación estará dirigida por Jared Kushner, uno de los principales asesores de Trump, e informará directamente al presidente.Según un alto funcionario de su gobierno, Trump anunciará la Oficina de Innovación Estadounidense de la Casa Blanca. El responsable habló bajo condición de anonimato porque no estaba autorizado a discutir sobre ella antes de su presentación formal.Los planes para la creación del departamento fueron reportados por primera vez por The Washington Post.Entre los implicados en la oficina están el director del Consejo Económico Nacional, Gary Cohn; Dina Powell, asesora del presidente para iniciativas económicas y asesora adjunta de seguridad nacional; Chris Liddell, asistente del presidente para iniciativas estratégicas y Reed Cordish, asistente del presidente para iniciativas intergubernamentales y tecnológicas. Todos ellos tienen una amplia experiencia empresarial.Trump realizará el anuncio en el momento más bajo de su joven gobierno, días después de que la ley republican para revocar la Ley de Cuidado de Salud Asequible, también conocida como ``Obamacare'', fracasó en la Cámara de Representantes, revelando profundas divisiones en el partido y desgastando la relación con la Casa Blanca.La creación del nuevo departamento se puso en marcha poco después de la toma de posesión, explicó el funcionario. El grupo mantuvo reuniones desde entonces y contactó con directores generales de varios sectores para encontrar vías para realizar cambios en los programas federales. Entre las áreas que esperan abordar están Asuntos de los Veteranos, la mejora del desarrollo de la fuerza de trabajo y la lucha contra la adicción a los opiáceos.Ivanka, la hija de Trump que está casada con Kushner y que tiene una oficina en el Ala Oeste aunque no posee un empleo oficial, se implicará en los temas en los que se centra, como el desarrollo de la fuerza de trabajo.

