Evaluan uso de información clasificada en resort de Trump

Una comisión de vigilancia del gobierno de Estados Unidos revisará si la información clasificada se encuentra a salvo en el resort Mar-a-Lago que tiene el presidente Donald Trump en Florida, según dio a conocer la agencia hoy, después que el mes pasado, legisladores demócratas mostraron inquietud sobre este tema.La inspección que llevará a cabo la Oficina de Responsabilidad Gubernamental, GAO por sus siglas en inglés, examinará si los agentes del Servicio Secreto someten a los huéspedes del resort a alguna revisión de seguridad, además de evaluar los gastos en los que han incurrido empleados del gobierno que viajan con Trump a ese lugar, de acuerdo a una carta que envió este viernes la agencia a los legisladores.GAO también revisará si Trump ha hecho algún pago al Departamento del Tesoro de Estados Unidos por las ganancias que están obteniendo sus hoteles, dice la carta.Un abogado de Trump se comprometió el 11 de enero durante una conferencia de prensa a donar al Tesoro las ganancias que obtuviera el Hotel Trump proveniente de gobiernos extranjeros.La Casa Blanca no respondió a la solicitud que se le hizo para que comentara al respecto.El manejo que hizo el presidente sobre la seguridad de la información de Estados Unidos en Mar-a-Lago fue escudriñada en el mes de febrero por el Congreso después de unas fotos que fueron tomadas por invitados privados en el comedor para el público del club, en las que aparece Trump y el primer ministro japonés, Shinzo Abe, revisando documentos después del lanzamiento del misil que hizo Corea del Norte.Posteriormente, la Casa Blanca negó que algún material clasificado se encontrara presente en el restaurante.Una legisladora demócrata, cuyo distrito incluye la propiedad Mar-a-Lago del presidente Trump, está solicitándole a la Casa Blanca que mitigue “la carga financiera” de las visitas que hace casi semanalmente.La representante Lois Frankel, demócrata por Florida, le hizo un llamado a Trump para que haga el reembolso federal a los gobiernos locales que han registrado un incremento en sus costos de seguridad o que reduzca el número de visitas al resort.“Aunque deseamos proteger al máximo sus visitas, esperamos que tome en cuenta las pérdidas que sufren los negocios pequeños y residentes del Condado de Palm Beach”, escribió Frankel en una carta que le envió hoy a Trump, que también fue firmada por sus compañeros, los representantes demócratas de Florida, Alcee Hastings y Ted Deutch.“Si no se va a enviar esa compensación, le pedimos respetuosamente que reduzca sus visitas hasta que el asunto sea resuelto favorablemente para nuestra zona”.Los legisladores describieron los costos que han tenido a la fecha y que han ido aumentando debido a las visitas de Trump a Mar-a-Lago: 1.7 millones de dólares de horas extras que ha pagado el Departamento del Sheriff del Condado Palm Beach y el Equipo de Rescate del Departamento de Bomberos y 60 mil dólares por el mismo concepto que han pagado las autoridades de la Ciudad de West Palm Beach para vigilar las protestas que han ocurrido.La invitación que le hizo Trump al presidente chino Xi Jinping para el próximo mes a Mar-a-Lago les costará tan sólo a los Departamentos del Sheriff y Bomberos 280 mil dólares, de acuerdo a la carta.Los legisladores de Florida también hicieron notar que no se permite que despeguen los vuelos en el aeropuerto local mientras Trump está en ese lugar, debido a las restricciones del Servicio Secreto.La empresa que maneja el aeropuerto pierde unos 30 mil dólares cada fin de semana durante las visitas de Trump, además de haber perdido un contrato anual por 440 mil dólares que tenía con una empresa de helicópteros, que se mudaron a otro aeropuerto debido a las medidas de seguridad.Las escuelas de vuelos, la prohibición para viajar y los negocios que se dedican al turismo también se incluyen en ese resultado, agregaron los legisladores. (Con información de agencias)

