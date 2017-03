Fiscal general exige a ciudades santuario detener a indocumentados

Washington– El secretario estadounidense de Justicia, Jeff Sessions, amenazó este lunes a las ciudades que no colaboran con las acciones federales para deportar inmigrantes con que deberán atenerse a las leyes o sufrirán recortes de fondos."Hoy quiero urgir a estados y jurisdicciones locales a cumplir con las leyes federales (...) como condición para recibir fondos", dijo Sessions a la prensa en la Casa Blanca, en una referencia a las llamadas 'ciudades santuario'.Sessions dijo que las ciudades 'santuario' están obligadas a respetar el estatuto número 1373, que determina que para recibir fondos de origen federal esas jurisdicciones no pueden adoptar normas locales que limiten la comunicación de información sobre la situación migratoria de los individuos.El también fiscal general apuntó que el polémico estatuto 1373 "deja claro que la falta de acción para remediar una violación resultará en la retiradas de fondos, finalización de los fondos o remoción de la condición para recibirlos".Las leyes estadounidenses de migración, apuntó el funcionario, "determinan que Estados Unidos debe remover rápidamente del país a extranjeros que han sido condenados o arrestados por ciertos crímenes"."Lamentablemente algunos estados y ciudades han adoptado políticas diseñadas para frustrar la aplicación de las leyes migratorias", añadió.Esta política de adoptar normales locales para impedir la aplicación de leyes migratorias federales "no puede continuar", insistió Sessions. "Hace a nuestra nación menos segura porque deja en las calles a peligrosos criminales".Trump llegó al poder con la promesa de deportar 11 millones de indocumentados, la mayoría hispanos, y para ello aumentó el poder de la agencia migratoria ICE, que ha realizado varios arrestos en 'ciudades santuarios' a pesar de no contar con la colaboración de las autoridades locales.

