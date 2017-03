Trump, en guerra con conservadores

Washington— Donald Trump responsabilizó ayer al ala ultraconservadora de su Partido Republicano por el fracaso de la reforma del sistema de salud, lo que presagia ásperas batallas en su próximo gran proyecto: la reforma fiscal.“Los demócratas están sonriendo en DC”, al ver que los parlamentarios del “Freedom Caucus”, grupo que reúne a los republicanos ultraconservadores, bloquearon la adopción de la reforma, tuiteó ayer el presidente estadounidense.Al actuar de esta manera, el Freedom Caucus “salvó” a Planned Parenthood, la organización que provee la mayor cantidad de operaciones de interrupción de embarazo, que es sin embargo su peor enemigo, ironizó Trump en el mensaje.El tuit dominical de Trump, tras un fin de semana de consultas y reflexiones en un golf de Virginia, cerca de Washington, suena como una advertencia a los “ultras” de su campo, que ahora deben dar pruebas de mayor pragmatismo.El fracaso del presidente y de su mayoría que no lograron cuestionar el Obamacare, la emblemática ley de seguros médicos aprobada por la administración demócrata anterior, es un golpe duro para Trump y para su campo.El presidente pretende evitar el mismo fracaso en su segundo gran proyecto legislativo: la reforma fiscal. Pero, para muchos observadores, puede llegar a toparse con la misma piedra: la brecha entre el ala más conservadora de su partido, cercana al Tea Party, y los republicanos más moderados.Interrogado por ABC tras el tuit del mandatario, Mark Meadows, legislador de Carolina del Norte y líder del “Freedom Caucus” en la Cámara de Representantes, se mostró más bien conciliador.Todas las esperanzas no están perdidas para reformar Obamacare, dijo Meadows, cuyo grupo representa una treintena de los 237 integrantes republicanos de la Cámara.“Estamos determinados a trabajar junto al presidente” y al jefe de la mayoría parlamentaria, Paul Ryan, “para estar seguros de que obtendremos cierto consenso”, señaló.Meadows dio el puntapié inicial a la reforma fiscal, al sugerir que la reducción de impuestos a la que aspira Donald Trump no tiene por qué ser necesariamente compensada por una reducción del gasto público, una concesión importante tratándose de un firme partidario de los recortes presupuestarios.Los demócratas observan con deleite la incapacidad del presidente para definir un proyecto político que unifique a todo su campo.Entre los republicanos “hay siete niños en la cama pero hay frazadas sólo para cinco”, ironizó el jefe de la bancada opositora en el Senado, Chuck Schumer.Si Trump elige encaminarse en el sentido de los ultraconservadores, “los moderados abandonarán el barco”, dijo a ABC.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.