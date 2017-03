Dio Donald factura a Merkel por OTAN

Washington— El presidente estadounidense, Donald Trump le dio a la canciller alemana, Angela Merkel, una cuenta creada por su personal para las defensas de la OTAN estimada en 300 mil millones de libras (unos 372 mil dólares), reportó ayer el Times of London.Según el diario, Trump dio a Merkel dicha factura durante su viaje a Washington D.C. este mes.“La idea detrás de entregar tales demandas es intimidar, pero la canciller lo tomó con calma y no responderá a tales provocaciones”, afirmó al Times of London un ministro alemán.La Casa Blanca refutó el informe y aseguró que la historia es falsa.Durante su campaña presidencial, Trump mostró oposición a la alianza y, posteriormente, pidió a los países miembro aumentar su gasto en defensa en apoyo de la organización.The Independent informó que la cifra total de la factura se refiere a una pago que cubriría las contribuciones no realizadas por Alemania, según lo estimado por los ayudantes de Trump.En 2014, los países miembro de la OTAN se comprometieron a gastar el 2 por ciento de su PIB en defensa.The Independent dice en su nota que Trump ordenó a sus asesores que calcularan cuánto del gasto alemán cayó por debajo de ese 2 por ciento en los últimos 12 años, lo que se remonta a los tiempos en que el predecesor de Merkel estaba en el cargo,y luego añadieron un porcentaje de interés.En una conferencia de prensa conjunta con Merkel durante su visita, Trump contó a periodistas que enfatizó el compromiso de Estados Unidos con la OTAN y la necesidad de que los aliados incrementen su gasto en defensa.El partido de Merkel ganó ayer con facilidad las elecciones en una provincia del oeste del país, según proyecciones, en un fuerte desempeño antes de las elecciones de este año en que Merkel buscará su cuarto periodo como jefa de gobierno.El resultado en el estado de Saarland fue decepcionante para sus adversarios de centroizquierda, los socialdemócratas, que se veían sometidos a su primera prueba electoral desde que en enero nombraron a Martin Schulz como candidato.Las proyecciones de las emisoras ARD y ZDF, en base a encuestas y un conteo parcial, revelaban que los demócrata-cristianos de Merkel tenían el 41% de los votos en la legislatura estatal. Los socialdemócratas llevaban el 30%.Saarland actualmente es gobernada por una coalición de los dos principales partidos, se manera similar a lo que ocurre a nivel nacional.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.