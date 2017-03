Acusan a agente de ICE de ayudar a mexicano con antecedentes a reingresar a EU

Esta semana un veterano agente especial de Inmigración y Aduanas fue acusado de colaborar con un integrante del crimen organizado a efecto de ayudar a un ciudadano mexicano con antecedentes a reingresar de manera ilegal al país, publicó el diario Los Ángeles Times.Las autoridades arrestaron el miércoles a Félix Cisneros por sospechas del cargo mayor de ayudar a un extranjero inadmisible a internarse a Estados Unidos, de acuerdo con documento presentado en el tribunal federal, escribió el rotativo.De acuerdo con el medio californiano, Cisneros era habitante de Murrieta de 42 años que tenía 10 años de antigüedad en la corporación conocida como ICE por sus siglas en inglés y formaba parte de una oficina de Investigaciones de Seguridad Interna en California, de acuerdo con la fiscalía federal en Los Ángeles.Cisneros trabajaba como agente encubierto e investigaba lavado de dinero así como tráfico de personas y de drogas, según documentos procesales.Los Ángeles Times informó que en el 2013 una figura clave de una organización delictiva con sede en el sur californiano se puso en contacto con él a fin de que ayudar al ciudadano mexicano no identificado, de acuerdo con el agente especial del FBI Brian Adkins, quien escribió el parte federal.En ese entonces, el hombre trabajaba para un líder del crimen organizado en la industria petrolera y del gas, habiendo viajado a México con el propósito de hacer tratos comerciales, dijo Adkins.Cuando el hombre intentó volver a entrar en julio del 2013 a Estados Unidos, fue detenido en el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles, confiscándosele el pasaporte debido a una orden de arresto por fraude, según Adkins.Puesto que el hombre no tenía permitido ingresar al país, se le dio permiso temporal para permanecer por 90 días en Estados Unidos, escribió Adkins. Posteriormente, se ordenó al hombre comparecer en Los Ángeles en la oficina de inspecciones de Aduanas y Protección Fronteriza, indicó el diario.El ciudadano mexicano era residente legal de Estados Unidos, pero tenía varios antecedentes penales por fraude fiscal, escribió Adkins.Además había admitido sobornar a un político y a una fiscalía estatal, dijo el agente especial.Un mes después, la figura pidió al hombre regresar nuevamente a México para negociar una operación petrolera.Pero el hombre no tenía pasaporte.Fue cuando Cisneros organizó “probablemente a través de engaños” un encuentro en el aeropuerto de Los Ángeles entre el hombre y un agente de Aduanas y Protección Fronteriza, según Adkins, quien dijo creer que Cisneros convenció al agente de devolver el pasaporte asegurando que el hombre era informante confidencial y testigo en diligencias en los juzgados.Tras obtener su pasaporte, el hombre viajó a la Ciudad de México y luego de regreso a Los Ángeles.De acuerdo con Adkisn, Cisneros se puso en contacto con agentes de Adunas y Protección Fronteriza y los persuadió de permitir que el hombre volviera a ingresar a Estados Unidos.De ser declarado culpable, Cisneros podría ser sentenciado a 10 años en un penal federal.

