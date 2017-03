¿Renegociar el TLC? Adelante, dicen mexicanos

Los gobernantes mexicanos tienen una nueva prioridad: exhortar a sus pares estadounidenses a apresurarse y renegociar el Tratado de Libre Comercio.Si bien en México el TLC siempre ha sido cuestión de fe, la incertidumbre en torno al destino del convenio está afectando seriamente al país.Y sus inversionistas necesitan certidumbre.Por el momento, los estadounidenses no parecen tener prisa. Este mes, el secretario de Comercio Wilbur L. Ross señaló que las pláticas comenzarían apenas hasta meses después –pasados los tres meses obligatorios de consulta con el Congreso, misma que no se ha iniciado.La demora ha molestado a los mexicanos, quienes al principio no querían renegociar.“Desde la perspectiva de Trump y los estadounidenses, esto es meramente un problema opcional”, dijo Michael Camuñez, presidente de Estrategias Globales ManattJones y subsecretario de Comercio durante el gobierno de Obama. “Han tomado una de las relaciones comerciales más productivas y de manera asombrosa la han convertido en un problema”.La presión la intensifica un ambiente político especialmente delicado en México. El índice de aprobación del presidente Peña Nieto se encuentra casi en menos de 10 puntos, mientras que posponer aun más aclarar el futro del TLC podría amenazar no sólo el crecimiento, sino también el empleo en un momento cuando lo menos que el Gobierno puede permitirse es perder apoyo.A la incertidumbre se suman las elecciones en el Estado de México, el de mayor número de habitantes en el país y donde nació Peña Nieto. Esto presenta una paradoja mas: entre más esperen los estadounidenses para negociar el TLC, más presión política hay sobre Peña Nieto, reduciendo la flexibilidad con que cuenta para dar cabida a las exigencias, o sorpresas, del equipo de Trump.“Entre más esperemos, más difícil va a ser para Trump obtener lo que desea porque se va a acumular la presión nacionalista sobre Peña Nieto”, dijo Pamela Starr, profesora de relaciones internacionales en la Universidad del Sur de California.El gobierno mexicano ya ha criticado con mayor fuerza la postura del gobierno de Trump sobre el TLC. El secretario mexicano de Economía ha manifestado que el país podría retirarse de cualquier tratado que no satisfaga las necesidades de México, mencionando inclusive una lista de razones por las cuales se suspendería el convenio: cualquier especie de plática acerca de pagar por el muro fronterizo, gravar las remesas o implementar un impuesto de ajuste fronterizo.Al mismo tiempo, cada vez se percibe más que de súbito para Trump abordar el TLC es menos importante que otras batallas más urgentes. Y los mexicanos se han dado cuenta de ello.Quienes estudian la posibilidad de una eventual renegociación tienen la esperanza de que, al encontrarse Trump distraído, asuman el control de las pláticas funcionarios del gabinete como Ross, el secretario de Estado Rex W. Tillerson y otros. Ambos han dirigido empresas mundiales en industrias complejas, mientras que en México muchos tienen la esperanza de que aporten una postura más matizada sobre el comercio.En el ámbito de empresarios, la academia e inclusive el Gobierno se empieza a creer que los miembros del gabinete de Trump comprenderán la importancia del TLC, y que tomarán medidas destinadas a preservarlo y ampliarlo –no a acabar con él.Sin embargo, la incertidumbre ya ha afectado claramente a la economía mexicana.Las demoras que podrían prolongarse hasta el 2018 colocarán las negociaciones en medio de un año electoral en México. De hecho, varios analistas sugieren que Peña Nieto podría dejar a su sucesor la decisión en caso de prolongarse demasiado las negociaciones. De acuerdo a algunos, lo anterior podría resultar desastroso para quienes tienen la esperanza de conservar el TLC.Por el momento, el candidato a la cabeza es Manuel López Obrador.

