Viuda de mexicano demanda a EU por negarle atención médica

La viuda de un ciudadano mexicano que ingresó ilegalmente al país en la cajuela de un automóvil está demandando al gobierno de Estados Unidos, alegando que personal de un centro de detenciones localizado en Otay Mesa, San Diego, ignoró en repetidas ocasiones sus súplicas de que le ofrecieran atención médica, provocando que muriera semanas después por complicaciones de neumonía, publicó el diario Los Ángeles Times.La demanda, interpuesta en un tribunal federal de San Diego, forma parte de la serie de casos en los cuales se alega negligencia en los problemas médicos los inmigrantes arraigados los centros de detención nacionales. En el 2007 la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles interpuso en Otay Mesa una demanda, misma que se resolvió extrajudicialmente en el 2010 y abordaba temas similares, informó el diario.“Si los datos de la querella son ciertos, entonces esto violaría los principios básicos no sólo de la Constitución sino del acuerdo extrajudicial”, dijo David Loy, director legal de ACLU en San Diego. En la demanda anterior “se abordaba precisamente este tipo de problema de personas rogando por atención médica a las que no se la dieron”.Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) detuvo a la mayoría de quienes permanecen en el Centro de Detenciones Otay Mesa.En la demanda se menciona al gobierno federal, así como a CoreCivic –la compañía privada a cargo del centro en Otay Mesa− y un custodio identificado como C.O. Langdon.De acuerdo con la demanda, el cuerpo de servicio de salud del ICE y el Servicio de Salud Pública, una instancia federal, ofrecen los servicios de salud en el centro.Según los documentos procesales, el 4 de febrero del 2016 Gerardo Cruz Sánchez, de 32 años, intentó ingresar a Estados Unidos en la cajuela de un automóvil, por el puerto de entrada de Otay Mesa. El conductor, Juan Carlos Ortega González, le había presentado al agente de Aduanas y Protección Fronteriza el pasaporte estadounidense de alguien más. Después se localizó en la cajuela a Cruz Sánchez y otros dos inmigrantes que se encontraban ilegalmente en el país.A Cruz Sánchez no se le levantaron cargos pero fue retenido como testigo en el caso contra el pollero, accediendo a atestiguar en su contra. Se le impuso fianza −15 mil dólares con depósito del 10 por ciento en efectivo−, pero Cruz Sánchez no pudo pagar y permaneció detenido, según documentos procesales.Cruz Sánchez estaba sano cuando fue arrestado pero posteriormente le dio neumonía, de acuerdo con la demanda.“Hoy estaría vivo si las autoridades hubieran cumplido su deber legal y moral de cuidar a sus propios testigos”, según la querella.La enfermedad empezó con síntomas similares a la influenza, negándose a Cruz Sánchez las solicitudes de atención médica, se indica en la demanda. Luego él empezó a toser sangre, “empapando la ropa y las sábanas”. Imploró a Langdon y a empleados médicos que intervinieran pero no recibió ninguna atención, según la demanda. Empeoró tanto que no podía hablar, moverse ni pasar comida. Además tenía problemas respiratorios y batallaba para respirar.El compañero de celda de Cruz Sánchez, Alejandro Chávez, llamó entre 20 y 30 veces al consulado mexicano pidiendo asistencia, mientras que el 22 de febrero un intérprete de español visitó a Cruz Sánchez. En la demanda no se aclara si el intérprete intentó hacer algo, informó Los Ángeles Times.El compañero de celda rogó en repetidas ocasiones a Langdon –quien habla español− que auxiliara a Cruz Sánchez, pero el custodio se burló, dijo a ambos dejar de “quejarse” y a Cruz Sánchez que “se comportara como hombre” y “dejara de ser cobarde”, se indica en la demanda.El 26 de febrero, Cruz Sánchez fue trasladado a emergencias del Hospital Scripps Mercy en Chula Vista, donde falleció tres días más tarde.De acuerdo con el rotativo, en la demanda se alega que ningún médico examinó a Cruz Sánchez mientras éste se hallaba resguardado. Su viuda, Paula García Rivera, pidió al centro de detenciones el expediente médico de su marido pero fue ignorada, se indica en la querella.El chofer que pasó a Cruz Sánchez por la frontera se declaró culpable de tráfico de personas y fue sentenciado a alrededor de tres meses en la cárcel.