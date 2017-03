Ivanka Trump y familia, reprobados por sus vecinos

Washington– Los habitantes de un elegante vecindario en Washington dicen que Ivanka Trump y su familia no son muy buenos vecinos, ya que ocupan demasiado espacio para estacionarse en un calle de por sí atestada y además dejan bolsas de basura en la acera durante días.Otra gran fuente de quejas es la fuerte presencia de elementos de seguridad, ya que incluso para un viaje al parque utilizan tres camionetas.Los vecinos de Trump, de su esposo Jared Kushner y de sus tres hijos se han quejado de que las aceras han sido cerradas, el espacio público de estacionamiento se encuentra atestado y que la familia y su personal no se han aprendido los horarios del servicio de recolección de basura que pasa frente a su casa de 5,5 millones de dólares.``Ha sido un circo desde que se mudaron'', dijo a The Associated Press Marietta Robinson, quien vive al otro lado de la calle.La casa en el vecindario Kalorama fue comprada en diciembre por una empresa vinculada a un multimillonario chileno. La compañía se la renta a Kushner y Trump, quienes se mudaron justo después de que su padre asumió la presidencia. Ambos trabajan en la Casa Blanca como asesores de Donald Trump.Los vecinos del enclave con mansiones de cuatro y cinco pisos y elegantes propiedades unifamiliares, ubicado a unos 3 kilómetros (2 millas) al norte de la Casa Blanca, están acostumbrados a los vecinos famosos. El expresidente Barack Obama ha vivido aquí desde que dejó el cargo, y el Servicio Secreto suspendió el paso de automóviles alrededor de toda su cuadra. El director general de Amazon, Jeff Bezos, tiene una casa aquí, y el secretario de Estado, Rex Tillerson, también se mudó hace poco.Sin embargo, ninguno de ellos ha generado la ira de la comunidad como los Trump. En una junta reciente de la comisión vecinal, el conductor de Fox News Chris Wallace fue uno de los que se quejó de los problemas de estacionamiento.``Tal vez tiene un poco que ver con la política. No podría asegurarlo, pero lo que sí sé es que a la gente parece no molestarle la situación de Tillerson. Es mucho menos intrusivo'', dijo Ellen Goldstein, integrante de la comisión vecinal.Una portavoz del Servicio Secreto, Nicole Mainor, dijo que representantes de la agencia se reunieron con vecinos y autoridades de la ciudad el viernes para escuchar sus inquietudes sobre el estacionamiento y otros temas. Por políticas internas, Mainor no quiso responder a preguntas específicas sobre el nivel de protección que recibe la familia del presidente.

