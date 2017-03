Trump dice que inmigrantes son peligrosos, pero la evidencia muestra lo contrario

El gobierno de Trump está iniciando una serie de medidas dirigidas a llamar la atención sobre los presuntos peligros que representan los inmigrantes ilegales mientras intenta obtener mayor apoyo para la necesidad de detenciones más estrictas.Funcionarios de la administración señalaron que dicha estrategia tiene el objetivo de replantear el debate en torno a la reforma inmigratoria alejándolo de lo que consideran un énfasis equivocado en el bienestar de los aproximadamente 11 millones de inmigrantes que radican ilegalmente en el país y acercándolo a los impactos negativos que su presencia puede tener en las comunidades locales.De acuerdo con The Washington Post, en la Casa Blanca, en varias ocasiones el presidente Trump se ha puesto a intimidar haciendo hincapié en algunos de los delitos más sensacionalistas cometidos por inmigrantes, además de reunirse con familiares de sus víctimas.Pero los críticos, entre ellos defensores de los derechos civiles y abogados inmigratorios, aseguraron que el gobierno de Trump está exagerando a propósito el peligro y usando como chivos expiatorios a un gran segmento de inmigrantes a efecto de manipular los temores públicos y crear más apoyo público para sus políticas de línea dura, escribió el diario.Si bien los datos federales son limitados, dos informes difundidos el presente mes –del Proyecto para Sentencias y el libertario Instituto Cato− confirmaron estudios previos que indican que los inmigrantes, incluyendo los que se encuentran ilegalmente en el país, cometen delitos a una tasa menor que la de los estadounidenses nacidos en el país.“La inquietud general es que al parecer la premisa de las políticas gubernamentales es la idea de que el estado inmigratorio es cierto tipo de indicador en torno a la delincuencia, cuando de hecho eso no sucede”, dijo Gregory Chen, director de activismo en la Asociación Estadounidense de Abogados Inmigratorios. “¿Por qué está este gobierno tan excesivamente concentrado en relacionar los delitos con la inmigración?”La meta de Trump es enfatizar el hecho de que “las malas políticas inmigratorias tienen consecuencias para las familias estadounidenses”, dijo Mark Krikorian, director ejecutivo del Centro para Estudios Inmigratorios, el cual aboga por reducir los niveles de la inmigración. “Cuando los medios hacen notas conmovedoras sobre las familias que se separan por la deportación de algún padre que manejó tomado, está bien, pero entre los estadounidense también hay muchas historias de víctimas”.Según The Washington Post, durante el segundo mandato de Obama el número de deportaciones, mismas que alcanzaron sus niveles más altos a finales de su primera gestión, descendió drásticamente conforme el Gobierno implementó políticas dirigidas a detener a delincuentes endurecidos y a los que tenían poco de haber llegado al país.John Sandweg, exdirector en funciones de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus sigla en inglés), rechazó la idea de que la administración Obama fuera tolerante con los inmigrantes delincuentes. En vez de ello, dijo, fue relativamente pequeña la cantidad que había cometido delitos serios, como homicidio, violación, participar en transacciones sobre drogas y manejar intoxicado.“Cuando teníamos prioridades más amplias de detención, estábamos agarrando a gran número que no representaban amenazas públicas pero gastando muchos recursos públicos”, dijo Sandweg. Trump está “intentando hacer al público creer que 11 millones de personas son peligrosas. Eso no es cierto. Los peligrosos son una fracción muy reducida. Como más mejora la seguridad pública es manteniendo al ICE dedicado a ese pequeño porcentaje”.Pero con las órdenes ejecutivas de Trump se amplía de manera considerable el universo de inmigrantes cuya deportación se considera prioritaria, estrategia diseñada, señalaron críticos, a fin de ayudar al Presiente a elevar con mayor facilidad las deportaciones y cumplir sus promesas de campaña.“Vamos a expulsar a los malos –los delincuentes y los narcotraficantes y las pandillas y los pandilleros y los líderes de los cárteles−”, dijo Trump durante su visita al Departamento de Seguridad Interna. Pero sus críticos pronosticaron que el ICE empezará a ir contra quienes tienen órdenes pendientes de expulsión por faltas relativamente menores o las personas que se reporten con agentes de libertad condicional.“Si los datos estuvieran de acuerdo con lo que dicen acerca de la delincuencia de los inmigrantes, no tendrían que resaltar esas anécdotas”, señaló Alex Noweasteh, coautor del reporte inmigratorio del Instituto Cato. “A mí me parece una táctica política en apoyo a una agenda. Se trata de diseño de políticas a base de miedo, no de datos”.