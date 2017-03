Vota por Trump; arresta migra a su esposo

Ciudad de México– Helen Beristain, que vive en Indiana, dio su apoyo a Donald Trump porque está a favor de la expulsión de criminales.Sin embargo, su marido, Roberto Beristain, un indocumentado de 43 años, seguramente será enviado a México después de que cambiaran las prioridades de deportación y fuera arrestado al presentarse a su cita rutinaria a la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE por sus siglas en inglés) a principios de febrero.Ella y sus tres hijos temen que su esposo vaya a ser deportado este mismo viernes."(Trump) sí dijo que la gente buena no sería deportada", comentó Helen a Indiana Public Media.Roberto, quien vive en Mishawaka, fue arrestado el pasado 6 de febrero cuando fue a una cita anual con los oficiales de ICE y fue trasladado a un centro en Kenosha, Wisconsin.El mexicano, de 43 años originario de la Ciudad de México y propietario Eddie's Steak Shed, un popular restaurante en el norte de Indiana, recibió una orden de deportación voluntaria de un juez de inmigración de Nueva York en el año 2000.Él y su esposa cruzaron por error a Canadá durante un viaje que hicieron a las cataratas del Niágara, donde los agentes en la frontera descubrieron que vivía en el país sin documentos, relató Helen al diario The South Bend Tribune.Pese a la orden, Roberto decidió permanecer en territorio estadounidense porque su esposa estaba embarazada y tenía problemas de salud.Desde entonces, no ha faltado a ninguna de sus citas evitando la expulsión, no ha violado la ley y no tiene antecedentes, comentó su hermano José a Univision.De hecho, obtuvo un permiso de trabajo, una licencia de manejo y hasta un número de Seguro Social, aunque marcado con un "Válido solo con la autorización del Departamento de Seguridad Nacional".Se convirtió en un "residente modelo", como lo definió Pete Buttigieg, Alcalde demócrata de South Bend, situado cerca de Granger.En un artículo publicado en The Huffington Post, Buttigieg afirmó que entre los muchos que han mostrado su deseo de que no sea deportado hay un gran grupo de personas políticamente conservadoras."Son residentes de pequeñas poblaciones de Indiana, veteranos y abuelos que frecuentan su restaurante (...) Ellos lo defienden como un hombre al que pueden llamar con orgullo un amigo", escribió el Alcalde.En el texto, menciona el caso de una persona que votó por Trump porque creía que estaba prometiendo un proceso para expulsar a los inmigrantes indocumentados que han cometido actos contra los Estados Unidos."Pero también creía que iba a corregir los problemas que impiden que un inmigrante, que aporta grandes cosas al país, se convierta en ciudadano", añadió.En los 20 años que Roberto estuvo residiendo en EU nada había cambiado, excepto que en noviembre el país votó un nuevo Presidente que basó su campaña en gran parte en denunciar la inmigración ilegal.Su detención se produjo tan sólo unos días después de la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca y, no casualmente, después de que modificara las prioridades de deportación.Phil Kolliopoulos, su hijastro, explicó a The South Bend Tribune que el martes por la noche fue la última vez que hablaron con él.Sin embargo, añadió, el "localizador" que tiene y que puede ser rastreado en la web del ICE no proporciona su ubicación actual.Una portavoz de la Oficina de Inmigración les explicó el miércoles que, por razones de seguridad, no se está dando información sobre los traslados próximos de los detenidos.