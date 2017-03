Acusan de homicidio a hombre que odiaba a afroamericanos

Nueva York— Desde que era niño odiaba a los hombres afroamericanos, con un resentimiento que ocupaba su mente y lo consumía. Al parecer, la semana pasada decidió matarlos.Fue lo que los agentes investigadores señalaron haber descubierto en James Harris Jackson, un taciturno hombre blanco de 28 años, aparentemente sin rumbo, que radicaba en Baltimore y desde que dejó el Ejército había tenido problemas para echar raíces. Había dejado pocos rastros obvios en torno a su identidad y posturas. A quienes lo trataron les parecía una persona desagradable y solitaria que evitaba hacer contacto con los demás.En cambio, Timothy Caughman era un hombre bondadoso contento con una vida sencilla. Vivía en un cuarto y había trabajado en programas contra la pobreza. La religión y la filosofía eran elementos constantes en sus conversaciones al comer en cafeterías locales. En años recientes, se había aficionado a coleccionar autógrafos y fotografías de celebridades.El 17 de marzo Jackson abordó un autobús con destino a Nueva York. Por todas partes había hombres afroamericanos, mientras que Jackson dijo a los agentes haber elegido Nueva York por la abundancia de prensa en dicha ciudad. Su objetivo era llamar la mayor atención posible hacia su plan.Según las autoridades, la noche del lunes Jackson sacó una espada e hirió de muerte a Caughman. Caughman había estado recolectando latas entre la basura en la esquina de su casa, en Manhattan.En los primeros minutos del miércoles, Jackson se entregó a la policía asumiendo la responsabilidad por el asesinato. El jueves fue arraigado en los separos la Suprema Corte de Manhattan, acusándosele de homicidio de segundo grado por crimen de odio. Quedó recluido sin derecho a fianza.El ataque tiene lugar en un momento particularmente delicado en Estados Unidos cuando están aumentando los crímenes de rencor, sobre todo en la ciudad de Nueva York.Durante la lectura de los cargos, Joan Illussi, la fiscal, señaló que a Jackson le molestaban especialmente los afroamericanos que salían con mujeres blancas. La fiscal mencionó al juez la posibilidad de fincarse mayores cargos, entre ellos, homicidio de primer grado, “siendo lo más probable que esto se trate de un acto de terrorismo”.Con overol, esposado y con grilletes, Jackson hizo varias muecas conforme se leían los cargos. En cierto momento, se quedó viendo el techo como si estuviera aburrido. No respondió los cargos.Hasta ahora, las autoridades no han vinculado a Jackson con ningún grupo supremacista blanco. Se inclinan a pensar que se trata de alguien insatisfecho, como muchos otros que llevan a cabo asesinatos sin sentido.Pero Jackson fue terminante en torno a sus prejuicios durante el interrogatorio. Según un funcionario, quien pidió no ser identificado debido a que la investigación se encuentra en curso, dijo a los agentes, ‘desde que era niño aborrezco a los afroamericanos. Los odio”.De acuerdo con el funcionario, Jackson tenía la intención de seguir matando. En cierto momento del interrogatorio, dijo haber pensado en agarrar la pistola de un policía y usarla para continuar atacando.Jackson les contó haber escrito en su laptop sus creencias y que iba a hacer llegar los escritos al New York Times.En marzo del 2009, Jackson ingresó al Ejército y prestó servicio en varios puntos de Estados Unidos, trabajando en inteligencia militar. En diciembre del 2010 y noviembre del 2011 fue destacamentado en Afganistán. Posteriormente, prestó servicio en Alemania, antes de ser dado de baja en agosto del 2012, con el rango de especialista. Durante el tiempo que estuvo de servicio, informó el Ejército, recibió varios premios.No está claro lo que hizo al abandonar el Ejército, pero parecía confundido. En el 2015, casi lo echan de un apartamento de Baltimore por no pagar la renta, según el administrador del edificio.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.