Los Obama envían su último saludo navideño

Cargando

Washington— El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, y la primera dama, Michelle, recordaron hoy el valor de la acogida en su octavo y último mensaje de Navidad desde la Casa Blanca.En un mensaje de video grabado en la residencia presidencial, Michelle Obama subraya el deber de “dar la bienvenida a los extraños, independientemente de dónde vengan o de su fe religiosa”, tras un año marcado por la retórica antiinmigrante del ahora presidente electo, Donald Trump.“Estos valores sirven a no solamente guiar la fe cristiana de mi familia, sino también la fe de los judíos estadounidenses, los musulmanes estadounidenses, los ateos y los estadounidenses de todos los orígenes”, continuó Obama.Con la complicidad habitual, los Obama agradecen a los estadounidenses “el privilegio” de haber servido como su presidente y primera dama, y recuerdan, entre bromas, cómo el mandatario no podía contener la risa en su primer mensaje de Navidad desde la Casa Blanca en 2009.“Considerando como salió nuestro primer mensaje semanal de Navidad, me di cuenta que Barack necesitaba toda la ayuda posible”, dice Michelle, después de que el presidente anuncie que su “mejor amiga” va a dar el mensaje con él.Además del tradicional mensaje de apoyo a las Fuerzas Armadas en estas fechas, los Obama repasan el legado que dejan al país.“Trabajamos arduamente para recuperarnos de la peor recesión en 80 años y redujimos el desempleo a su nivel más bajo en nueve años. Logramos cubrir a veinte millones de estadounidenses con seguro médico y brindar protecciones adicionales a personas que ya tenían seguro”, relata el presidente.“Conseguimos -continúa- que todo el mundo respete más a Estados Unidos, asumimos el papel de líder en la lucha para proteger este planeta para nuestros hijos y mucho, mucho más”.“En una gran cantidad de aspectos, nuestro país es más fuerte y más próspero que cuando llegamos aquí. Y tengo la esperanza de que en los próximos años seguiremos avanzando sobre los progresos realizados”, agrega, pese a que Trump ha prometido dinamitar buena parte de su legado a partir de la investidura del 20 de enero.Los Obama cierran su último mensaje en la Casa Blanca con un llamado a la unidad, en un país partido en dos tras la divisora y agresiva campaña electoral entre Trump y Hillary Clinton.“Al asomarnos con esperanza al nuevo año, comprometámonos de nuevo a seguir los valores que compartimos. Y en nombre de todos los Obamas -Michelle, Malia, Sasha, Bo y el revoltoso Sunny- Feliz Navidad a todos”, termina el presidente.Los Obama grabaron el mensaje en la Casa Blanca antes de partir la semana pasada a la isla natal del presidente, Oahu (Hawai), donde pasan las vacaciones de Navidad y Año Nuevo por octavo año consecutivo.

comentarios

Los comentarios que en la secci&ocute;n de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participaci&ocute;n que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuaci&ocute;n detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicaci&ocute;n de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relaci&ocute;n con el contenido que usted public&ocute;. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religi&ocute;n, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusi&ocute;n, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusi&ocute;n deben ser usados sin prop&ocute;sitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos econ&ocute;micos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusi&ocute;n.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier informaci&ocute;n obtenida a través de los foros de discusi&ocute;n es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.