Trump y Putin, en nueva competencia nuclear

Washington— El presidente electo Donald Trump se mostró ayer a favor de “fortalecer y expandir” la capacidad nuclear de su país."Estados Unidos debe fortalecer y expandir en gran medida su capacidad nuclear hasta que el mundo entre en razón con respecto a las armas nucleares”, escribió Trump en Twitter. El mandatario electo, que tomará posesión el próximo 20 de enero, no dio más explicaciones en esta popular red social.Trump envió su tuit después de que el presidente ruso Vladimir Putin hiciera unas declaraciones sobre un potencial aumento de las capacidades de Moscú."Necesitamos reforzar nuestro armamento nuclear para poder desarrollar misiles capaces de penetrar cualquier sistema de defensa actual o futuro”, dijo Putin, después de reunirse con altos mandos del Ministerio de Defensa ruso.El presidente ruso señaló que también las fuerzas estratégicas convencionales deben ser elevadas a un “nuevo nivel cualitativo, que permita neutralizar cualquier amenaza militar contra Rusia”."Hay que vigilar atentamente todo cambio en el equilibrio de fuerzas y la situación político-militar en el mundo, en particular el perímetro de las fronteras rusas”, subrayó.Putin destacó que el potencial de las Fuerzas Armadas superó con éxito la prueba de solidez “en la lucha contra los terroristas internacionales en la República Árabe Siria”."La eficacia del uso en combate del armamento ruso en Siria abre nuevas posibilidades para el desarrollo de la cooperación técnico-militar, y hay que aprovecharlas al máximo”, dijo en alusión al interés que despierta en el extranjero el material de guerra ruso.Al día de hoy somos más fuertes que cualquier agresor potencial”, recalcó.Más tarde, Jason Miller, portavoz del equipo de transición de Trump, aclaró que el empresario se refería a la amenaza de proliferación nuclear “particularmente a y entre organizaciones terroristas y regímenes inestables y malvados”.Miller dijo que Trump cree que Estados Unidos debería modernizar la capacidad de disuasión del país “como un camino vital para perseguir la paz a través de la fuerza”.Durante la campaña electoral, la candidata demócrata Hillary Clinton advirtió varias veces que no se podía poner el arsenal nuclear en manos de Trump. “A un hombre al que puedes provocar con un tuit no se le debería permitir acercarse a los códigos nucleares”, dijo Clinton.Trump prometió durante la campaña electoral que si llegaba a ser Presidente, Irán nunca tendría armas nucleares. Y sugirió que Japón y Corea del Sur deberían poseer armas nucleares para poder hacer frente a la amenaza nuclear de Corea del Norte. También se mostró a favor de que Arabia Saudí las tuviera.Concederle a Japón y Corea del Sur el estatus de potencias atómicas implica ir en contra de 70 años de política exterior estadounidense.

