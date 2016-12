Encuentran a bebé rodeado de perros en California

Los Angeles– Una mujer de un condado de San Bernardino fue arrestada hoy luego que su hijo de dos años fue encontrado solo en un parque de la ciudad, portando un pañal sucio, y rodeado de varios perros.Cassandra Bustamente, de 26 años de edad, fue arrestada bajo sospecha de poner en riesgo la vida de su hijo.La Policía de Victorville recibió una llamada a las 10:15 a.m. del ayer sobre el descubrimiento del niñito rodeado por una manada de perros en el parque Brentwood de aquella localidad.Al llegar al parque, un sargento se dio cuenta que el niño estaba solo bajo la lluvia y rodeado de varios perros, pero se percató que los siete canes presentes no tenían intención de agredir al pequeño. Al contrario, lo rodeaban con el fin de protegerlo, aseguró el departamento por medio de un comunicado.Después de remover al bebé del frío, las autoridades lograron ubicar su hogar a corta distancia del parque. Al acudir a la residencia, encontraron la puerta abierta y a todos los perros que cuidaban del menor en el parque adentro.Al entrar encontraron a la madre y a otros dos hijos menores. Al parecer, Bustamante estaba dormida cuando su pequeño salió de la casa sin que ella se diera cuenta y sin que se percatara de que estaba desaparecido.La policía no dio a conocer en qué condiciones estaban los otros dos menores ni las circunstancias bajo las cuales vivían, pero esto preocupó lo suficiente a las autoridades para solicitar el involucramiento del Departamento de Servicios a Niños y Familias del condado de San Bernardino.También el Departamento de Servicios de Animales del condado acudió a la residencia para llevarse a los perros. Uno de ellos resultó herido de bala luego que se puso “agresivo” y quiso atacar a un sargento del Sheriff. El perro sobrevivió el disparo y se encuentra en condición estable.La madre fue arrestada bajo cargos de crueldad hacia un menor y se encuentra detenida en el Centro de Detención de High Desert. Los tres hijos se encuentran bajo la custodia del padre.

