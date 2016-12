Debe EU fortalecer y ampliar capacidad Nuclear: Trump

Palm Beach— El presidente electo Donald Trump se pronunció ayer de súbito en favor de que Estados Unidos “fortalezca y amplíe considerablemente su capacidad nuclear” hasta que el resto del mundo “entre en razón” en lo que respecta a las armas atómicas.Trump presentó su postura en un tuit y no abundó en las medidas que pretende adoptar ni los problemas que advierte en el mundo. El magnate emitió su declaración al día siguiente de reunirse con el próximo asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca, Michael Flynn.En el cibersitio de transición de Trump se afirma que el presidente electo “reconoce las amenazas catastróficas únicas que suponen las armas nucleares y los ataques cibernéticos”, y señaló que modernizará el arsenal atómico “para garantizar que se mantenga como un disuasorio eficaz”.Más allá de eso, Trump ha ofrecido pocos detalles específicos, tanto como candidato o durante la transición.Diez exoperadores de lanzamiento de misiles nucleares escribieron que Trump carece del temperamento, el juicio y la habilidad diplomática para evitar una guerra nuclear.El magnate pasó ayer en su mansión privada en el sur de Florida, donde se ha reunido con asesores y ha entrevistado a prospectos a cargos en su gabinete.Además, el presidente electo continúa integrando colaboradores a su personal de la Casa Blanca, al anunciar que su directora de campaña, Kellyanne Conway, será asesora en el Ala Oeste de la residencia presidencial.A Conway, una encuestadora republicana desde hace mucho tiempo, se le da amplio crédito de haber contribuido a la victoria electoral del multimillonario. Es invitada frecuente en diversos programas noticiosos de la televisión.Trump describió a Conway como “una defensora incansable y tenaz de mi agenda”.Durante las elecciones generales cambió su retórica para enfocarse en detener temporalmente la inmigración de una lista no especificada de países vinculados con el terrorismo, aunque no rechazó la prohibición a los musulmanes. El tema aún aparece de manera prominente en el sitio de su campaña en internet.Cuando se le preguntó al presidente electo el miércoles si el ataque en Berlín le haría reevaluar su propuesta de prohibición del ingreso o de un posible registro de los musulmanes en Estados Unidos, él respondió: “ustedes conocen mis planes. Todo el tiempo se ha demostrado que he tenido la razón al 100 por ciento”.“Lo que está ocurriendo es deplorable”, afirmó el futuro mandatario, quien consideró ese acto de violencia “un ataque contra la humanidad” que “debe ser detenido”.Un vocero de su equipo de transición dijo más tarde el miércoles que los planes de Trump “podrían contrariar a aquellos que tienen la cabeza sumida en la arena de lo políticamente correcto”.“El presidente electo Trump ha sido claro en que suspenderemos la admisión de aquellos que provengan de países con altos índices de terrorismo y en que se aplicará un procedimiento de revisión estricto a quienes busquen ingresar, para proteger las vidas de estadounidenses”, agregó el portavoz Jason Miller.

comentarios

Los comentarios que en la secci&ocute;n de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participaci&ocute;n que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuaci&ocute;n detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicaci&ocute;n de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relaci&ocute;n con el contenido que usted public&ocute;. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religi&ocute;n, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusi&ocute;n, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusi&ocute;n deben ser usados sin prop&ocute;sitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos econ&ocute;micos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusi&ocute;n.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier informaci&ocute;n obtenida a través de los foros de discusi&ocute;n es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.