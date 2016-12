Reportan agresión vs niño; familia termina brutalizada por policía

Cargando

Dallas– El arresto de una mujer afroamericana y dos de sus famliares en Fort Worth, Texas, es denunciado por activistas como un caso de brutalidad policial.El hecho ocurrió el ayer y fue registrado en video por Facebook Live.Jacqueline Craig, de 46 años, llamó a la Policía por el supuesto ataque de un adulto a su hijo de 7 años. El menor habría sido tomado por el cuello de manera violenta, al punto de sentir asfixia, cuando el hombre le exigía que recogiera la basura que había arrojado en su propiedad.En el video se ve al policía hablar con el supuesto atacante y la mujer. El uniformado dice al hombre que debió llamar a la mujer si creía que el menor estaba dejando basura en su lugar. También le dice que no debió poner sus manos en el niño. Sin embargo, el agente agita el ambiente cuando pregunta a la mujer “¿Por qué no le enseña a su hijo a no ensuciar?”.La mujer se llena de irá con la afirmación del policía. “No puede asegurar que mi hijo arrojó la basura”, dice Craig. “Y no importa si lo hizo o no, él no tiene el derecho a poner sus manos sobre él”.El policía empeoró la situación al decir “¿por qué no?”. La mujer comenzó a insultar y gritar. El agente amenazó con el arresto pero la furia de Craig estaba desatada.Otra mujer, identificada como Brea Hymond, llega a la escena para calmar la tensión pero el agente procede a esposar a Craig. Una vez consigue dominar a la madre decide detener a Hymond.La escena es caótica. La persona que graba el video, al parecer la hija de Craig, le grita cerdo y lo sigue a la patrulla en donde deja a las arrestadas. Una vez cierra las puertas se abalanza sobre la joven con el teléfono.La adolescente fue dejada en libertad el jueves mientras que las mujeres fueron acusadas de resistir arresto. El hecho es investigado por Asuntos Internos de la Policía de Fort Worth.

