Choca McCain con Trump por ciberataques rusos

Washington— El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, es un magnate que ha elogiado al presidente de Rusia, Vladimir Putin. El senador republicano John McCain es un "halcón'' de la seguridad nacional que cree que la interferencia de Rusia en las elecciones de Estados Unidos amenaza con "destruir la democracia''.En el contexto de la política estadounidense, un halcón es la persona que aboga por políticas bélicas o enérgicas, especialmente en asuntos exteriores o internacionales.McCain, presidente de la Comisión de Servicios Armados en el Senado, se sumó el domingo a las voces demócratas al pedir que una comisión especial investigue los ciberataques extranjeros. Eso le sitúa en contra no sólo del próximo presidente, sino también del líder de la mayoría en el Senado, Mitch McConnell, partidario de permitir que la Comisión de Inteligencia dirija la pesquisa."Necesitamos una comisión selecta. Necesitamos llegar al fondo de esto. Necesitamos descubrir qué se hizo exactamente y cuáles fueron las implicaciones de los ataques, especialmente si tuvieron un efecto en nuestras elecciones'', dijo McCain. "No hay duda de que interfirieron y no hay duda de que fueron ciberataques. La cuestión es cuánto y qué daño causaron, y qué debe hacer Estados Unidos. Y hasta ahora, hemos estado totalmente paralizados''.Trump ha descrito los informes sobre ciberataques rusos como "ridículos'' y su equipo de transición restó importancia a las conclusiones de la CIA sobre el tema, afirmando que fue obra de la misma gente que dijo que había armas de destrucción masiva en Irak.El director de la CIA, John Brennan, ha dicho que la comunidad de inteligencia está de acuerdo en que Rusia intentó interferir con las elecciones presidenciales de Estados Unidos, aunque no hay pruebas de que Moscú lograra contribuir a la victoria de Trump, pero la acusación, junto con la decisión de Trump de proponer a un secretario de Estado con lazos empresariales con Rusia, ha dividido a un Partido Republicano desgarrado por unas duras primarias y el rechazo de Trump a criticar a Moscú.Las divisiones internas pondrán a prueba la ortodoxia republicana tradicional, que consideraba a Rusia como una amenaza y respondió a la anexión de Crimea con duras sanciones."Creo que la realidad va a interceder en un momento u otro'', dijo McCain el domingo en el programa "State of the Union'' de CNN, la víspera de que el Colegio Electoral vote para formalizar la victoria de Trump. El empresario, afirmó McCain, "comprenderá muy rápido cómo son los rusos''.Trump, un prolífico tuitero, no respondió en un primer momento a los comentarios de McCain, pero el secretario general de la Casa Blanca del próximo presidente rechazó decir el domingo que Trump confíe en la conclusión de la CIA de que Rusia pirateó al Comité Nacional Demócrata en un intento de ayudar al empresario de bienes raíces a derrotar a la demócrata Hillary Clinton."No han sido totalmente francos y transparentes en su opinión sobre quién, qué, dónde y cómo ocurrió todo esto'', dijo Reince Priebus sobre la comunidad de inteligencia en "Fox News Sunday''.El senador republicano Richard Burr, de North Carolina, dijo el viernes que su comisión de inteligencia "seguirá la información a donde sea que conduzca''. También McCain en la comisión de Servicios Armados y el senador Bob Corker, presidente de la comisión de Relaciones Exteriores, preparan investigaciones.McCain y Trump han chocado durante la campaña. Trump calificó al senador de "perdedor'' y "no un héroe de guerra'' porque fue derribado y capturado durante la Guerra de Vietnam. McCain criticó a Trump por hacer comentarios desdeñosos sobre la OTAN, los migrantes, musulmanes y una familia que perdió un hijo militar en Irak, así como por negarse a decir que aceptaría los resultados de las elecciones si no ganaba. McCain retiró su tibio apoyo al candidato de su partido en octubre, tras la publicación de un video en el que Trump presumía de agredir a mujeres.El actual presidente, Barack Obama, ha ordenado una investigación completa de cualquier implicación rusa en las elecciones antes de dejar el cargo el mes que viene.