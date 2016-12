Protestan migrantes contra republicano en Los Ángeles

Los Ángeles— Una amalgama de asociaciones de defensa de los inmigrantes, sindicatos, religiosos y políticos se dieron cita ayer en el centro de Los Ángeles para mandar un mensaje de resistencia ante la presidencia de Donald Trump que comienza dentro de un mes. Aprovechando el día internacional del migrante, varios miles de personas ocuparon el centro de la ciudad con más inmigrantes de Estados Unidos, con papeles o no, en una demostración de unidad que anticipa el conflicto entre la administración Trump y las grandes ciudades de este país si trata de ejecutar sus planes antiinmigrantes en su versión más radical.La manifestación, con permiso para 5 mil personas (en términos estadounidenses, bastante grande) y que cumplió sus expectativas de asistencia, ocupó durante tres horas el centro histórico de Los Ángeles para finalizar frente a la alcaldía.Lo más relevante y distinto de otras convocatorias es el apoyo político que ha recogido una movilización que normalmente no saldría del entorno de las ONG locales. Al frente de la manifestación estaban el presidente del Senado californiano, Kevin de León, y el concejal de la ciudad Gil Cedillo, ambos históricos defensores de los inmigrantes.En una entrevista con El País hace una semana, De León explicaba que California va a actuar de dique legal contra cualquier iniciativa del presidente Trump que choque con la agenda progresista del Estado, donde los demócratas tienen el gobernador y mayorías reforzadas en ambas cámaras, y donde Hillary Clinton duplicó en votos a Trump. “California es un ejemplo para el resto del país”, decía De León en la manifestación de ayer.Con una banderita de Estados Unidos seguía la manifestación Protección Martínez. Tiene 74 años, es salvadoreña y vino a California sin papeles hace 42 años. Lo ha visto todo en la historia reciente de las leyes de inmigración.Se regularizó con la amnistía de Ronald Reagan en 1986 y pudo sacar a su hijo pequeño de un Salvador en guerra civil. Después vio las movilizaciones contra la ola xenófoba que se vivió en California a principios de los noventa. “No soporto la injusticia”, decía para explicar por qué había venido al centro de Los Ángeles.“Tengo miedo por algunas compañeras de trabajo, que tienen niños pequeños nacidos aquí. Están muy mal, buscando papeles y certificados de nacimiento para tener todo listo”.Martínez trabaja en un hotel y había pedido permiso para entrar más tarde y poder estar en la manifestación en solidaridad con millones de inmigrantes para los que la victoria de Donald Trump y su promesa de deportaciones masivas supone una vuelta al terror de abandonar Estados Unidos por la fuerza. “Ese señor ha sembrado odio. No es una persona normal, no puedo entender por qué lo quieren”.La manifestación de Los Ángeles, liderada por la organización local Chirla, fue la más visible de una serie de pequeñas protestas estaban convocadas en Estados Unidos en las horas previas a la elección oficial de Donald Trump como presidente, que se producirá hoy lunes.Las otras convocatorias, a través de internet y sin un liderazgo definido como la californiana, estaban convocadas en las capitales de los Estados para apelar a la conciencia de los miembros republicanos del Colegio Electoral de forma que hoy lunes no votaran por Trump y desoyeran el mandato de las urnas por patriotismo.

