Desquicia frente frío costa este estadounidense

Baltimore— Un frente frío trajo lluvias heladas y caminos congelados a toda la costa este de Estados Unidos, causando atrasos de vuelos en la capital del país y grandes congestiones viales en Maryland, Virginia y Carolina del Norte. Las autoridades informaron que dos personas murieron en un choque vial en cadena en Baltimore, donde un camión cisterna con gasolina patinó, salió de la carretera y explotó.El jefe de bomberos de la ciudad de Baltimore Roman Clark dijo que dos personas murieron y al menos 15 resultaron heridas en el choque de 55 vehículos y la explosión del camión en la carretera interestatal 95. Clark dijo que el camión cayó del otro lado de un muro y estalló en llamas.Agregó que era muy pronto para decir si el accidente fue causado por los caminos resbaladizos, aunque se reportaron muchos accidentes de tráfico en toda la región debido a caminos cubiertos por una capa de hielo.“Los caminos estaban con mucho hielo”, dijo Clark. “No hay nada excepto capas de hielo por toda la ciudad, incluidas las aceras”.Los funcionarios no han divulgado los nombres de las dos personas que murieron en el accidente. Clark dijo que no está claro si es que el choque en cadena comenzó antes de la explosión del camión o si fue causada por el incidente.Horas antes, un empleado de la Oficina de Manejo de Emergencias de la Ciudad de Baltimore, Bob Maloney, dijo a la televisora WBAL-TV que al menos 30 autos chocaron en un accidente en la carretera interestatal 95 en dirección al norte.El condado de Baltimore dijo a través de Twitter que entre 15 y 20 vehículos chocaron en un la carretera interestatal 695 cerca de Rosedale. Seis personas fueron hospitalizadas.Entretanto, en Virginia, la policía estatal dijo que se reportaron 41 choques en la zona norte del estado. No estaba claro cuántos de éstos fueron por caminos resbaladizos. Se reportó un muerto.Las autoridades en Ohio dicen que una mujer de Columbus murió ayer después de que su carro se resbaló y salió de la pista.Dos aeropuertos en la capital del país estaban experimentando atrasos o cancelaciones el sábado.

