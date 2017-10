Propone Trump a Ben Carson como secretario de Vivienda

Washington— El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, eligió el lunes a su ex rival de las primarias republicanas de 2016 Ben Carson como secretario de Vivienda y Desarrollo Urbano.La decisión de Trump, anunciada por la mañana por su oficina de transición, se conoció mientras el magnate de los bienes raíces continúa con una serie de entrevistas, reuniones con asesores y otras deliberaciones para formar su gobierno.En un comunicado, Trump dijo estar "emocionado de nominar'' a Carson, del que dijo que tiene "una mente brillante y siente pasión por fortalecer a las comunidades y a las familias de esas comunidades''.Carson ha dado pocas pistas sobre si podría sumarse al nuevo gobierno, y poco después de la victoria electoral de Trump dijo no estar seguro de si encajaría en un puesto en el gabinete. La conversación se centraba entonces en rumores sobre que Carson pudiera ser elegido para dirigir el amplio Departamento de Salud y Servicios Humanos."Ben comparte mi optimismo sobre el futuro de nuestro país y parte de eso es asegurarse de que esta es una presidencia que representa a todos los estadounidenses'', indicó el presidente electo en su comunicado.Carson fue uno de los 16 aspirantes republicanos que compitieron con Trump en las primarias republicanas. Tenía apoyos entre los conservadores religiosos y tuvo buenas cifras de recaudación de fondos, pero su equipo gastó el dinero con rapidez y no pudo ganar ninguna de las primarias estatales.Trump trató a Carson con dureza durante las primarias, diciendo que tenía un "carácter patológico''. Aun así, Carson apoyó rápidamente a Trump tras abandonar la contienda.Como defensor de Trump, ha sido tanto leal como crítico. Admitió que el magnate tenía "grandes defectos'' y en un momento dado dijo que habría preferido un escenario diferente al de Trump como ganador de la candidatura republicana.Trump anunció la semana pasada que tenía previsto nominar al exdirectivo de Goldman Sachs Steven Mnuchin como secretario del Tesoro y al inversionista multimillonario Wilbur Ross para liderar el Departamento de Comercio. Seleccionó a Betsy DeVos como secretaria de Educación y a Elaine Chao, esposa del líder republicano en el Senado Mitch McConnell, como secretaria de Transporte. Trump también acudió al general retirado de marines James Mattis como secretario de Defensa.Carson, neurocirujano retirado, ha recordado a menudo su infancia como hijo de una madre soltera en una zona marginal de Detroit en sus libros y discursos motivacionales. En su autobiografía de 1996 "Gifted Hands'', Carson escribió sobre la humillación que sentía al utilizar cupones de comida de su madre para pagar pan y leche, y dijo que sólo había empezado a destacar en la escuela tras recibir un par de gafas gratis que le permitían ver las lecciones escritas en la pizarra.Carson no ha indicado si su familia vivió alguna vez en viviendas financiadas por el gobierno federal o si recibió subsidios para ayudar a pagar el alquiler. Pero como figura política ha criticado estos programas de asistencia, afirmando que crean "dependencia'' del gobierno entre minorías de bajos ingresos."Me interesa librarme de la dependencia y quiero que encontremos una forma de permitir que la gente destaque en nuestra sociedad, y conforme cada vez más gente oiga ese mensaje, reconocerá quién está de verdad de su lado y quién intenta mantenerlos oprimidos y cosechar sus votos'', dijo Carson en un discurso en la Conservative Political Action Conference en 2015.

