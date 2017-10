Aranceles de Trump dividen a republicanos

Washington— Ayer –en un importante rompimiento con el presidente electo Donald J. Trump– los líderes republicanos del Congreso dieron indicios de la posibilidad de que no apoyen la amenaza de imponer aranceles fuertes a las compañías que se lleven empleos al extranjero, en la primera confrontación significativa por las conservadoras creencias económicas que Trump gusta de pisotear.“Yo no quiero meterme en una especie de guerra comercial”, dijo a los reporteros el representante Kevin McCarthy, republicano californiano y el líder mayoritario, en respuesta a las amenazas que Trump hizo durante el fin de semana de pedir aranceles de importación del 35 por ciento sobre los bienes que vendan las empresas de Estados Unidos que trasladen al extranjero los empleos y desplacen a los trabajadores estadounidenses.También el vocero Paul D. Ryan se pronunció ayer contra Trump en entrevista con un reportero de Wisconsin, diciendo que reformar el código fiscal corporativo sería más efectivo que las sanciones impositivas para mantener en Estados Unidos a las compañías.“Creo que de esta forma podemos lograr el objetivo”, dijo, “el cual es mantener estadounidenses a las empresas estadounidenses, construir cosas en Estados Unidos y venderlas al extranjero, que pueden abordarse en forma adecuada mediante una reforma fiscal integral”.Durante la campaña las posturas económicas de Trump chocaron con los conservadores tradicionales, pero ahora tales diferencias –sobre comercio, gasto gubernamental para infraestructura y políticas fiscales–colocan al presidente entrante en un camino arriesgado con los legisladores cuyo apoyo necesita para mantener en la vía correcta su agenda.“En nuestra pronto fuerte frontera habrá un impuesto de 35 por ciento para estas compañías que quieran vender sus productos, automóviles, unidades de aire acondicionado, etcétera, trayéndolos del otro lado de la frontera”, dijo en el transcurso del fin de semana Trump en una serie de mensajes por Twitter.La respuesta de los líderes republicanos hizo hincapié en los límites de legislar de 140 caracteres en 140 caracteres vía Twitter y dio a los demócratas razones para creer que el año próximo pueden colaborar con Trump a fin de superar a los republicanos de la Cámara Baja.“Parte de la razón por la cual ganó el presidente electo fue por hacer campaña contra el institucionalismo republicano en numerosos temas económicos”, dijo el senador neoyorquino Chuck Schumer, el líder demócrata entrante. “Si quiere que se haga algo a favor de las familias trabajadoras de este país, tendrá que enfrentarse a ellos también cuando sea hora de gobernar”.Trump desconcertó por primera vez a los republicanos durante la campaña cuando atacó los tratados comerciales, adoptando una postura más parecida a la del senador Bernie Sanders de Vermont que a la de Ryan.Insistió repetidamente en que los acuerdos comerciales había desplazado a los trabajadores estadounidenses y perjudicaron la economía, afectando drásticamente dos siglos de políticas económicas estadounidenses que mantuvieron el comercio como algo bueno, postura que en décadas recientes han impulsado los republicanos.Los puntos de vista de Trump contribuyeron a poner en peligro el tratado comercial del presidente Obama con los países asiáticos –el Acuerdo Transpacífico– y pusieron de súbito fin a más negociaciones comerciales, lo cual muchos expertos de ambos partidos creen limita a Estados Unidos en su posición económica contra China, especialmente si se suman con amenazas arancelarias.“Respeto al presidente electo Trump por cumplir su promesa de campaña de retirarse del Acuerdo Transpacífico”, dijo poco después de las elecciones el representante Kevin Brady, republicano texano y director del poderoso Comité de Partidas Presupuestales del Congreso. “No podemos dejarles estos mercados a China y otros competidores porque saldrán perdiendo los negocios y los clientes estadounidenses”, añadió.¿Habrá una nueva relacióncon Taiwán?Los motivos del presidente electo Donald Trump para su convocatoria poco ortodoxa con la líder de Taiwán siguen siendo misteriosos, pero algunos republicanos están aclamando su diplomacia de improvisación como una refrescante ruptura con los rituales diplomáticos que datan de la administración de Richard M. Nixon. Podría sentar las bases, dicen, para una relación más sana con China.La pregunta, como a menudo con Trump, es si tendrá la disciplina para ver a través de estos cambios. En resumen, ¿era la llamada telefónica el inicio de una política calculada, o era simplemente un gesto único que alienaría a China y dejaría a Taiwán aún más aislada?Hasta ahora los mensajes del campo de Trump son variados. El vicepresidente electo Mike Pence insistió el domingo en que la gente estaba leyendo demasiado en la conversación con el presidente Tsai Ing-wen, y que Trump simplemente estaba aceptando felicitaciones del "líder democráticamente elegido de Taiwán". Qué estaba haciendo.Ciertamente, el presidente electo no ha hecho nada para desactivar las tensiones provocadas por el llamado.

comentarios

