Se unen musulmanes y judíos en EU por Trump

Nerth Brunswick, Nueva Jersey— Motivados a tomar acción por una ola de delitos de odio que se suscitó tras la victoria electoral de Donald J. Trump, musulmanes estadounidenses y judíos se han unido para crear una sorprendente nueva alianza.Por el momento han hecho a un lado sus divisiones en torno a la situación en Israel para unir sus fuerzas y resistir lo que podría venir después. Nuevos grupos se están formando y coaliciones interreligiosas que ya existían dicen que hay un creciente interés en el nuevo movimiento.Vaseem Firdaus, una mujer musulmana que ha vivido en Estados Unidos por 42 años, pasó el viernes por la noche en una cena para celebrar el Shabbat para miembros de un grupo de mujeres llamado la Hermandad de Salaam Shalom, en una casa llena de piezas de arte judías y objetos rituales.Hasta que Donald J. Trump resultara electo, Firdaus, quien tiene 56 años y es gerente de manufactura en Exxon Mobil, siempre se había sentido segura viviendo como musulmana en Estados Unidos. Ella tiene una hija, quien es doctora, y un hijo, quien es ingeniero, y ella recientemente viajó a Tampa con su esposo con la intención de comprar una casa vacacional. Pero la victoria de Trump ha cimbrado su sentido de confort y seguridad.Tras unirse en oración antes de disfrutar de un challah hecho en casa y jugo de uva (en lugar de vino, tomando en consideración a los musulmanes), Fridaus habló con cuatro mujeres judías que nunca había conocido antes. Balanceando platillos de comida india sobre sus regazos, todas concordaron que el torrente de delitos de odio y la ominosa retórica de Trump y sus asesores sobre prohibirles a los musulmanes la entrada al país y registrar a aquellos que ya viven en Estados Unidos, las hizo ponerse a pensar sobre Alemania en los años antes del Holocausto.“¿Cuándo supiste que era tiempo de huir del país?” Fridaus le preguntó a una de las mujeres quien le acababa de contar cómo sus familiares tuvieron que huir de los nazis. “Aquellos judíos que no huyeron, son los que terminaron en Auschwitz”.Las mujeres judías la intentaron convencer de que ellas no permitirían que eso volviera a suceder. “Si los musulmanes se tienen que registrar, todas nos vamos a registrar”, dijo Mahela Morrow-Jones, quien ayuda a conformar el primer capítulo en la Costa Oeste de la Hermandad en Santa Bárbara, California. “Tienes que creerlo, hermana”.Los grupos no sólo están tratando de crear un enlace con miembros clericales, sino con personas laicas, también, incluyendo ejecutivos empresariales, estudiantes y mujeres.Jonathan Greenblatt, jefe ejecutivo de la Liga Anti-Difamación, dijo en una reciente entrevista que: “Los judíos saben lo que significa ser identificado y etiquetado, tener que registrarse y ser hecho a un lado. Esto evoca emociones muy profundas en la comunidad judía”.Greenblatt recibió una ovación de un público que se puso de pie cuando declaró en la conferencia de su organización en Manhattan el mes pasado que si los musulmanes son obligados a registrarse. “ese será el día en que este orgulloso judío se registrará como musulmán”.“Todos hemos escuchado la historia del rey danés que dijo que si los judíos de su país tenían que portar una estrella dorada”, dijo. “toda Dinamarca tendría que hacerlo también”.

