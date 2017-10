Remiten recuento de votos a corte federal de EU

Harrisburg, Pennsylvania— El esfuerzo por recontar los votos en el estado de Pennsylvania fue remitido a un tribunal federal luego que los promotores desistieron de llevarlo al tribunal estatal.La candidata del Partido Verde, Jill Stein, está impulsando las gestiones para reexaminar el escrutinio de los comicios presidenciales del 8 de noviembre, debido a que las encuestas daban como ganadora a la demócrata Hillary Clinton, y resultó ganador sorpresivamente el republicano Donald Trump.El abogado de la iniciativa Jonathan Abady dijo que pedirán a un tribunal federal intervenir el lunes.“Que no quepa la menor duda: la campaña de Stein continuará luchando por un recuento en todo el estado de Pennsylvania”, dijo Abady en un comunicado.Denunció que crecen los obstáculos para un recuento en Pennsylvania y que el sistema judicial del estado carece de los recursos para lidiar con el tema.Stein ha encabezado la campaña por los recuentos en Pennsylvania, Michigan y Wisconsin, tres estados que en el pasado han apoyado a demócratas y que inesperadamente, y por estrecho margen, favorecieron al republicano en esta ocasión.Stein ha justificado la campaña como un esfuerzo por determinar si las máquinas escrutadoras y los sistemas electrónicos fueron hackeados o manipulados.Los abogados, sin embargo, no han ofrecido evidencia alguna de hacking, y tanto el Partido Republicano en el estado como el equipo de Trump le habían pedido al tribunal que desestime el pedido.La decisión de llevar el asunto a instancias federales ocurre dos días antes de una audiencia sobre el caso en un tribunal estatal.El documento entregado el sábado para retirar la gestión de la instancia estatal afirma que los votantes afiliados al Partido Verde que sometieron el asunto a esa instancia “son ciudadanos comunes de recursos modestos’’ y no tienen el millón de dólares que se les está exigiendo por el tribunal para las 5 de la tarde del lunes.

