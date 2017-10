Mata incendio a 9 en California

San Francisco— Aunque sólo se había confirmado la muerte de nueve personas, unas 40 personas podrían haber muerto en el incendio registrado en una bodega en la que un colectivo de artistas de Oakland, cerca de San Francisco, celebraba una fiesta, informaron ayer autoridades.Los servicios de identificación se preparan para encontrar “entre 30 y 40 víctimas” fatales, dijo a la prensa el sargento Ray Kelly, de la Policía local.Los bomberos tuvieron que afianzar el edificio cuando parte de la frágil estructura empezó a moverse. Al principio sólo se logró recuperar uno de nueve cuerpos, pero más tarde recuperaron todos, indicó el jefe interino del Departamento de Planificación de Oakland, Darin Ranelletti.Las autoridades dijeron que el edificio, donde trabajaba y vivía un grupo de artistas, carecía de permisos para ser habitado o usado como centro de trabajo, así como para la realización de fiestas, además de que no tenía detectores de humo ni extinguidores.Sugirieron que la tragedia pudo haber sido evitada completamente.La jefa de los bomberos de Oakland, Teresa Deloach-Reed, dijo que la mayoría de las personas que perecieron en el incendio, que se inició cerca de las 23:30 del viernes, murieron en el piso superior del depósito conocido como “La nave fantasma de Oakland”.El fuego “debió propagarse muy rápidamente”, dijo Deloach-Reed. “El techo se desplomó y hay muchos escombros que deben ser retirados”, señaló.Aún no se sabe qué pudo haber provocado el incendio en la fiesta de música electrónica a la que se estima acudieron entre 50 y 100 personas.La Policía señaló que algunos de los desaparecido son extranjeros, lo que hace más difícil la identificación de las víctimas, que tienen entre 20 y 30 años.La bodega, que albergaba a un colectivo de artistas, tenía varias mamparas que habían sido añadidas y una escalera construida de manera provisional.Algunos de los cambios de la estructura hicieron extremadamente difícil que la gente pudiera escapar del fuego, dijo Reed en conferencia.“No había una entrada verdadera o una vía de salida”, indicó la jefa de bomberos.“No sé cómo se inició el fuego, pero sé que la forma en que quedó la edificación dificultó que las personas escaparan”.Cuando (los bomberos) ingresaron para combatir el fuego, fueron frenados por un montón de muebles y objetos artísticos, era “como un laberinto”, comentó Deloach-Reed.Amigos y familiares de los asistentes a la fiesta recurrieron a redes sociales para tratar de encontrar noticias sobre sus seres queridos.“Por favor, dime que estás a salvo”, escribió una mujer agregando a un mensaje el nombre de un amigo, mientras que otros publicaban plegarias.Mientras que un pequeño grupo de personas ansiosas esperaba alguna noticia frente a la bodega.Cerca de ahí se estableció un centro de atención a familiares de las víctimas.Dan Vega cree que su hermano de 22 años y una amiga pueden estar entre las víctimas. El joven piensa que la pareja asistió para presenciar un concierto, pero no está seguro. “Eso es lo que parece”, dice Vega.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.